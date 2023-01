Nördlingen

15:00 Uhr

US-Girl Waters verstärkt die Eigner Angels

Plus Die ehemalige Osnabrücker Basketballerin Chelsea Waters läuft ab sofort für die Rieserinnen auf.

Chelsea Waters heißt der lang gesuchte Neuzugang bei den Eigner Angels Nördlingen. Am vergangenen Samstag gab der sportliche Leiter der Eigner Angels, Martin Fürleger, grünes Licht und meldete ein Ende der monatelangen Suche nach Verstärkung auf den großen Positionen. Gleichzeitig mit der Vollzugsmeldung gab es auch die Freigabe seitens der Liga, so dass die 28-jährige US-Amerikanerin schon an diesem Sonntag in Osnabrück auflaufen darf.

