RC Meteors unterliegt Vaduz in finaler Hitzeschlacht

Das ursprünglich für Mai angesetzte letzte Saisonspiel der Nördlinger Rugby-Mannschaft wurde verschoben, da Gegner RFC Vaduz aus Liechtenstein in der olympischen 7er-Variante des Rugby bei den Spielen der europäischen Kleinstaaten in Andorra teilnahm. So standen sich die beiden Mannschaften am letzten Junisamstag auf der Berger Wiese in Nördlingen gegenüber. Trotz über 30 Grad auf dem Thermometer zeigten beide Mannschaften vollen Einsatz, sodass sich schnell ein sehenswertes und sehr faires Rugbyspiel entwickelte.

Die Gäste aus dem Fürstentum zeigten früh ihre spielerische Überlegenheit und gingen mit zwei Versuchen mit 10:0 in Führung. Die jeweils fälligen Erhöhungskicks verfehlte beide Male ihr Ziel. Nördlingen kam im Lauf der ersten Halbzeit besser ins Spiel. Die Verteidigung hielt weiteren Liechtensteiner Angriffen stand. Doch auch die Abwehrreihen des RFC Vaduz standen sehr kompakt, sodass die Nördlinger Angriffe spätestens kurz vor dem gegnerischen Malfeld gestoppt wurden. Bis zur Halbzeit kamen keine weiteren Punkte dazu.

RC Meteors Nördlingen bekommt Vaduz´Milinkovic nicht in den Griff

Nach der zehnminütigen Halbzeitpause warfen sich beide Mannschaften wieder in die kräftezehrende Hitzeschlacht. Die hohen Temperaturen und das körperbetonte Spiel forderten ihren Tribut, vor allem in der Verteidigungsarbeit. So gelangen beiden Mannschaften immer wieder Durchbrüche. Den Auftakt machte erneut Vaduz: Janko Milinkovic, der Kapitän der serbischen Nationalmannschaft, zeigte sein Können, durchbrach die Nördlinger Abwehr und legte einen Versuch. Der Liechtensteiner Gedrängehalb ist Topscorer der Bayerischen Landesliga und stellte die Rieser immer wieder vor große Probleme. Der Erhöhungskick mislang wieder, so dass die Anzeigentafel 15:0 für die Gäste zeigte.

Dann kamen die Meteors zu Punkten. Mit mehreren gelungenen Spielzügen wurden die Liechtensteiner Abwehrspieler gebunden, sodass Nördlingens Wing, Michael Wolfermann, den Angriff erfolgreich mit dem ersten Versuch für die Rieser abschließen konnte. Die Freude währte nur kurz, denn erneut drehte Milinkovic auf und legte mit zwei sehenswerten Angriffen zwei weitere Versuche. In der Schlussphase konnten beide Mannschaften noch je zwei Versuche legen. Für Nördlingen war Claudio Bergamaschi doppelt erfolgreich. Der frühere Meteors-Spieler spielt mittlerweile für Kempten, hat aber sein altes Team gegen Vaduz als Gastspieler unterstützt. Als Fullback bereicherte Bergamaschi mit seinen Kicks sowie seiner Schnelligkeit und Wucht das Angriffsspiel der Nördlinger Hintermannschaft.

Tobias Berber unter den drei besten Punktelieferanten der Landesliga

Nördlingens Gedrängehalb und Spielertrainer Tobias Berber trat zwei der drei fälligen Erhöhungskicks durch die Stangen. Den 15 Punkten für drei erfolgreiche Versuche fügte er so vier Punkte hinzu. Berber reiht sich damit am Ende der Saison auf Platz drei der erfolgreichsten Punktelieferanten der bayerischen Landesliga ein. Vaduz erzielte insgesamt sieben Versuche, drei davon erfolgreich erhöht, und siegte damit verdient mit 41:19. Etliche der Liechtensteiner Spieler übernachteten in Nördlingen und ließen die Saison gemeinsam mit den Meteors auf der Nördlinger Mess‘ ausklingen. Die Rugbymannschaft des TSV Nördlingen erreichte letztlich den vierten Tabellenplatz bei sechs Teams in der Bayerischen Landesliga. Die neue Runde startet im September. (AZ)

RC Meteors: M. Gabler, A. Egl, D. Vogel, B. Sing, J. Fischer, S. Thienel, M. Beck, T. Berber, R. Beck, M. Wolfermann, F. Drescher, B. Kaiser, S. Wittmann, W. Mieling, M. Filatov, P. Wittenberg, D. Ciurbirau; Gastspieler: L. Brandmeier, Ph. Havé, M. Fabisch, B. Schrott, C. Bergamaschi