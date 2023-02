Volleyballdamen steigen in die Kreisliga auf

Vor allem im Spiel gegen Mönchsdeggingen entwickelt sich eine enge Partie, die über den Tiebreak entschieden wird.

Kürzlich haben sich die Damen I der Nördlinger Volleyballer den langersehnten Aufstieg in die Kreisliga gesichert. Dabei hat die Mannschaft eine enorme Entwicklung gezeigt: Innerhalb eines Jahres entwickelten sich die Volleyballerinnen immer weiter und schafften es von Platz sechs der Kreisklasse zum Meister.

Im ersten Spiel standen die Nördlinger Frauen den Damen IV aus Friedberg gegenüber und brauchten ein wenig, Zeit um sich nach der langen Pause zwischen den Spieltagen wieder einzuspielen. Trotz eines unvollständigen Kaders gingen die drei Punkte aber auf das Konto von Nördlingen. Die Satzergebnisse waren 25:12, 25:19 und 25:9.

Nördlinger Volleyballdamen steigen auf

Das zweite Spiel war dagegen ein extrem spannendes und hart umkämpftes Spiel. Im ersten Satz fingen die Nördlingerinnen stark an und holten sich dann in einem Kopf-an-Kopf-Rennen den Satz mit 25:23. Dann verließen sie die Kräfte und die Frauen mussten sich im zweiten Satz (21:25) geschlagen geben. Dank der zahlreichen Zuschauer und Zuschauerinnen herrschte eine super Stimmung, die dem Team die zweite Luft gab und half, ihre Aufholjagd zu starten, sodass sie mit 25:19 den dritten Satz für sich entschieden.

Der vierte Satz ging dann wieder trotz Nördlinger Führung zu Beginn an die Gegnerinnen aus Mönchsdeggingen mit 20:25 und so mussten die Volleyballerinnen in den Tiebreak. Auch hier bewirkte die Stimmung unter Spielerinnen und Fans Großartiges und das Team holte sich souverän mit 15:8 den fünften Satz und damit den Meistertitel. (AZ)