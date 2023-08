Nördlingen

Von den Angels zum TSV Nördlingen

Ajtony Imreh hat bisher die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen trainiert. In der neuen Saison wird er auf der Trainerbank der TSV-Basketball-Herren Platz nehmen.

Plus Ein bekannter Name wird neuer Headcoach der Nördlinger Regionalliga-Herren: Ajtony Imreh löst Mohammed Hajjar ab. Was sich die Verantwortlichen erhoffen.

Die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen starten nach einer erfolgreichen ersten Saison zurück in Deutschlands höchster Amateurliga in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Vor dem Trainingsauftakt haben die Rieser dabei große Neuigkeiten zu verkünden. Die wohl größte ist, dass in Zukunft der frühere Coach der Eigner Angels, Ajtony Imreh, auf der Trainerbank des TSV Nördlingen sitzen wird.

Nach zwei erfolgreichen Jahren verlässt der bisherige Trainer Mohammed Hajjar die Nördlinger und sucht nach neuen Aufgaben. Der Syrer kam 2020 zum TSV und führte die Herren zum Aufstieg in die 1. Regionalliga. In seiner zweiten Saison an der Nördlinger Seitenlinie erreichte sein Team zudem auf Anhieb die Play-offs, entwickelte sich vielversprechend weiter und auch im Jugendbereich leistete Hajjar gute Arbeit.

