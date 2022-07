Warum beim Scharlachrennen die Reißleine gezogen wurde

Plus Eine Woche vor der Rückkehr des Reitturniers sagt Turnierleiter Siegfried Mitzel die 60. Auflage der Traditionsveranstaltung ab. Die Entscheidung hat er sich nicht leicht gemacht.

Es hätte die kleine, aber feine Rückkehr einer Nördlinger Traditionsveranstaltung sein sollen, doch nach zwei Jahren coronabedingter Pause muss die Stadt auch dieses Jahr auf das Scharlachrennen verzichten. Der Grund ist der Zustand des Turnierplatzes.