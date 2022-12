Weihnachtsturnier des TSV findet wieder statt

Das erste Mal seit 2019 wird wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag Fußball gespielt. Welche Teams dabei sind.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019 hat letztmals das Weihnachts-Hallenfußballturnier des TSV 1861 Nördlingen in der Hermann-Keßler-Halle stattgefunden. Am Montag, 26. Dezember, erlebt das Turnier eine Neuauflage. Turnierbeginn ist um 15 Uhr mit dem Eröffnungsspiel Sportclub D.L.P. – FSV Reimlingen. Weitere Mannschaften dieser Gruppe sind die SpVgg Ederheim und die SpVgg Deiningen (alle Gruppe A).

Die Gruppe B setzt sich zusammen aus SC Nähermemmingen-Baldingen, TSV Wemding, SV Megesheim, TSV 1861 Nördlingen. Insgesamt sind es zwölf Gruppenspiele mit einer Spielzeit von je zwölf Minuten. Nach den Gruppenspielen findet ein Einlagespiel zweier U7-Mannschaften statt, bevor um 18.30 Uhr das erste Halbfinale steigt. Danach folgt das zweite Halbfinale und der Reigen sämtlicher Platzierungsspiele. Das Endspiel ist für 19.40 Uhr anberaumt.

Blaue Torgefahr durch Daniel Böhm (links) und Dominik Kohnle (beide FSV Reimlingen). Foto: Klaus Jais

Das Teilnehmerfeld ist recht ausgewogen, denn neben dem Gastgeber TSV Nördlingen, der wohl überwiegend Bezirksligaakteure einsetzen wird, sind drei A-Klassisten und je zwei Kreisklassisten und Kreisligisten am Start. Immer für eine Top-Platzierung gut ist der Tabellendritte der Kreisliga Nord, der FSV Reimlingen. Neben dem SV Holzkirchen hat sich der FSV für das Endturnier der Futsal-Kreismeisterschaft Donau qualifiziert. Reimlingens Goalgetter Dominik Kohnle weiß dabei nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf Hallenboden zu überzeugen.

Weihnachtsturnier des TSV Nördlingen findet am 26. Dezember statt

Der TSV Wemding belegt in der Kreisliga aktuell den zwölften Platz. Mit Spielertrainer Chris Luderschmid, Manuel Fensterer und Sandro Morena haben sie ausgesprochene Hallenspezialisten in ihren Reihen. Die SpVgg Deiningen überwintert als Tabellenzweiter der Kreisklasse Nord I. Die Schützlinge der Trainer Thomas Ranftl und Andreas Kaiser haben zusammen mit dem SV Mauren den torgefährlichsten Angriff dieser Liga (35 Tore). Dass sie guten Hallenfußball können, haben sie nicht zuletzt beim Gewinn der Kreismeisterschaften 2015 bewiesen. Auf Platz acht der Tabelle der Kreisklasse Nord I liegt der Sportclub D.L.P. Die 23 erzielten Tore verteilen sich auf zwölf verschiedene Spieler, wobei nur Pascal Heinze mit sieben Treffern heraussticht.

Gespannt sein darf man auch auf den A-Klassen-Tabellenführer SV Megesheim mit seinem überragenden Torjägerduo Massimiliano Porcari (24 Tore) und Rudolf Lehmann (22). Aber auch die SpVgg Ederheim (Platz drei zur Winterpause) hat mit Lars Möhnle (18 Tore) und Michael Brenner (14) ein nicht zu unterschätzendes Angriffsduo in seinen Reihen. Auf dem vorletzten Platz dieser Liga liegt der SC Nähermemmingen-Baldingen, der insgesamt erst 17 Treffer erzielen konnte. Die meisten davon, nämlich vier, hat Tim Angerer erzielt. (jais)