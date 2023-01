"Wenn wir gegen Breitengüßbach gewinnen, erreichen wir das Finale"

Plus Nördlingens Basketballer stehen vor den Play-offs. Die schwerstmögliche Aufgabe muss das Team von Coach Mohammed Hajjar gleich in der ersten Runde lösen.

Hallo Herr Hajjar, wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft, jetzt, wo die Endrunde erreicht ist?



Mohammed Hajjar: Alle sind noch motivierter, wir wollen immer mehr, das ist die Sportmentalität. Wir sind eine gemischte Mannschaft, die meisten sind Nachwuchsspieler. Ich bin sehr stolz auf sie.