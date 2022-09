Nördlingen

16:15 Uhr

Wieder kein Sieg für die Nördlinger

Der TSV Nördlingen (in weiß-blau, vorne: Simon Gruber) verliert gegen den SV Schalding-Heining mit 1:2 (0:0).

Plus Fußball-Bayernliga: Mit dem 1:2 gegen den Zweitplatzierten SV Schalding-Heining steckt der TSV Nördlingen seine fünfte Heimspielniederlage ein. Einige Entscheidungen des Schiedsrichters bleiben unverständlich.

Von Klaus Jais

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer des Fußball-Bayernligaspiels des TSV Nördlingen gegen den SV Schalding-Heining hatten am Ende den „Schuldigen“ für die 1:2-Niederlage der Rieser gefunden: Schiedsrichter Joshua Roloff (FC Bosnia Nürnberg) versagte den Riesern beim Stand von 0:0 einen klaren Elfmeter (10.) und vor dem Führungstreffer der Niederbayern ahndete er ein Foul an Jonathan Grimm nicht (56.). Außerdem hatte er an die Heimelf bereits fünfmal gelb verteilt, ehe er den Gästen erstmals gelb zeigte.

