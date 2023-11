Nördlingen

Wird das eine historische Saison für den TSV Nördlingen?

Plus Die Fußballabteilung des TSV Nördlingen hat Grund zur Zufriedenheit, neben der überragenden Bayernligamannschaft haben auch die Zweite und die A-Jugend Erfolg.

Von Nico Lutz

Bereits am Samstagvormittag herrscht im Rieser Sportpark reger Betrieb, Jugendspieler, Betreuer und freiwillige Helfer tummeln sich auf dem Gelände. Darunter auch Andreas Langer, Abteilungsleiter und Werner Feil, verantwortlich für das Sponsoring und die Pressearbeit der Nördlinger Fußballabteilung. Sie werden in letzter Zeit oft darauf angesprochen, dass man das Gerd-Müller-Stadion für die Regionalliga tauglich machen müsse. Was als Scherz gemeint ist, liegt jedoch nicht allzu weit von der Realität entfernt.

Denn der TSV Nördlingen steht in der Bayernliga Süd auf Platz vier, die beste Platzierung in der langen Vereinsgeschichte. Nur sechs Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze lassen die Fans von bislang undenkbaren Höhen träumen und bringen dem TSV überregionale Wahrnehmung ein. Trainer Karl Schreitmüller beispielsweise wurde unlängst vom Fußballmagazin kicker interviewt. Andreas Langer erklärt die intensive Berichterstattung über den TSV: „In der Bayernliga haben wir den zweitbesten Zuschauerschnitt. Das gesamte Ries, auch der württembergische Raum, hat wahrgenommen, dass wir einen tollen, torreichen Fußball spielen. Unser Weg mit einheimischen Spielern kommt bei den Leuten an.“ Dabei erwischte der TSV einen schwierigen Start in die Saison, sportlich wie wirtschaftlich. „Die Mannschaft ist mit zwei Niederlagen gestartet, außerdem mussten wir kurzfristig unseren Trikotsponsor wechseln. Wir bedanken uns bei allen unseren Sponsoren und vor allem den Firmen Eigner und Ohnhäuser, ohne deren Unterstützung es in der Bayernliga sehr schwierig wäre“, so Werner Feil.

