Nördlingen

vor 51 Min.

Zurück in der 1. Regionalliga

Die Nördlinger Basketballer sind zurück in der 1. Regionalliga Süd-Ost. Das Erfolgsteam des Vorjahrs ist bis auf wenige Änderungen zusammengeblieben. Links im Bild: Topscorer Scottie Stone im Spiel gegen Milbertshofen.

Plus Basketball: Die Herren des TSV Nördlingen starten an diesem Samstag in die neue Saison. Der Gegner aus Franken ist ein alter Bekannter der Rieser Korbjäger.

Von Max Scherer Artikel anhören Shape

Mit seinem Auftaktspiel gegen die Piranhas aus Ansbach startet der Aufsteiger TSV Nördlingen in die neue Saison in der 1. Basketball-Regionalliga Süd-Ost und trifft dabei auf alte Bekannte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen