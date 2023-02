Zweimal Gold und dreimal Bronze für die TSV-Ju-Jutsuka

Nach der bayerischen Meisterschaft haben sich die Nördlinger Kämpfer auch bei der süddeutschen gut geschlagen. Fünf Rieser nehmen Medaillen mit nach Hause.

Der TSV Nördlingen hat mit insgesamt neun Athleten und Athletinnen an der süddeutschen Meisterschaft im Ju-Jutsu im baden-württembergischen Philippsburg teilgenommen. Mit zwei Gold- und drei Bronzemedaillen im Gepäck kehrten die Kämpfer zurück nach Nördlingen.

Der Kampftag startete mit den Jugendklassen. Wie auch schon bei der Bayerischen Meisterschaft kämpfen Maximilian Schumann und Julian Hager gemeinsam in der Gewichtsklasse U16 bis 60 Kilogramm. Maximilian dominierte seine Klasse und sicherte sich ungefährdet den süddeutschen Meistertitel. Lediglich ein Gegner verlangte ihm die volle Kampfzeit von drei Minuten ab. Die restlichen Begegnungen gewann der Nördlinger Schüler vorzeitig durch Full Ippon – technische Überlegenheit.

Sein Vereinskollege Julian bewies in seinen Kämpfen enormen Kampfgeist. Er konnte bereits jetzt eine deutliche Leistungssteigerung zeigen. Letztendlich musste er sich jedoch den erfahreneren Kontrahenten unterordnen. Er belegte den vierten Rang. Der junge Kämpfer aus Nördlingen bestritt seine erste süddeutsche Meisterschaft überhaupt.

Nördlingens Anna Kerle holt den Titel ungefährdet

Lavinia Beck (U16 bis 52 Kilogramm) machte ihren Gegnerinnen das Leben auf der Matte richtig schwer. Die junge Nachwuchskämpferin kämpfte mit Herzblut um jeden Punkt. Am Ende unterlag sie jedoch in ihren beiden Kämpfen und belegte somit den dritten Platz. Auch Anna Kerle (U18 bis 70 Kilogramm) ließ bei ihren Kämpfen nichts anbrennen. Im Best-of-Three-Modell trat Kerle gegen eine Gegnerin an. Sieger ist, wer nach drei Begegnungen mehr Siege für sich verbuchen konnte. Kerle konnte beide Kämpfe klar für sich entscheiden und wurde so unangefochten süddeutsche Meisterin.

Sascha Brennförder wurde in der Klasse der U18 bis 66 Kilogramm Vierter. Aufgrund der Anzahl der Kämpfer wurde im Doppelpool-System gekämpft. Pro Kampfgruppe (auch Pool genannt) qualifizieren sich die ersten zwei für Halbfinal- und Finalkämpfe. Der Newcomer erwischte einen äußerst starken Pool und konnte den zwei Landes- und Bundeskaderathleten nicht standhalten.

Bei den Damen bis 63 Kilogramm vertrat Jana Schindler den TSV Nördlingen. In dieser äußerst stark besetzten Gewichtsklasse mit Bundes- und Landeskaderathletinnen aus ganz Süddeutschland kämpfte die Studentin verbissen und konnte durchaus gut mithalten. Letztendlich fehlte der TSV-Kämpferin das letzte Quäntchen Erfahrung und sie unterlag ihren Kontrahentinnen. Jana Schindler wurde am Ende Fünfte. Tamara Eckmeier (Damen über 70 Kilogramm) fand nach dem ersten verlorenen Kampf noch gut in das Turnier. Der Bundeskaderathletin Viola Fritsche hielt sie bis zuletzt stand und unterlag nur knapp. Ihren letzten Kampf der Meisterschaft konnte die Newcomerin sogar für sich entscheiden. Schlussendlich sicherte sie sich verdient die Bronzemedaille.

Daniel Kuhn stellt sich schwereren Gegnern

Für Daniel Kuhn, der eigentlich bei den Herren bis 62 Kilogramm angetreten wäre, hielt das Turnier eine besondere Herausforderung parat. Da es in seiner Klasse an Gegnern mangelte trat er stattdessen bei den Herren bis 69 Kilogramm an. Nach einem starken Einstieg in das Turnier machte ihm jedoch eine tiefsitzende Erkältung zu schaffen. Er musste sich den gewichtsmäßig überlegenen Gegnern unterordnen und landete auf Platz vier. Philipp Berber (Herren bis 77 Kilogramm) fand nicht so recht in das Turnier. Trotz eines guten Einstiegs in seine beiden Kämpfe konnte er seine Leistung nicht halten und unterlag nach Ablauf der Kampfzeit seinen Kontrahenten. Er landete so auf dem dritten Platz.

In knapp zwei Monaten geht es weiter zur Deutschen Meisterschaft, die dieses Jahr in München ausgetragen wird. Mit den gezeigten Leistungen konnten sich fast alle Starter und Starterinnen aus dem Nördlinger Team qualifizieren. Landes- und Heimtrainer Christian Bold zeigte sich insgesamt zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge. Die Zeit bis zur Deutschen wird jetzt nochmal für eine intensive Vorbereitung genutzt. (AZ)