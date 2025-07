Nördlingens Niklas Weinig ist zum dritten Mal Bayerischer Meister

Von Donnerstag bis Sonntag haben die Bayerischen Meisterschaften der Jugend im Tennis in Gersthofen und Meitingen stattgefunden. Durch die örtliche Nähe wirkte dieses Turnier fast wie ein Heimspiel für die Jugend des TC Rot-Weiß Nördlingen. Die jeweils besten 32 Spielerinnen und Spieler der einzelnen Jahrgänge qualifizierten sich für diesen Jahreshöhepunkt. Viele Augen waren auf das Nördlinger U14-Toptalent Niklas Weinig gerichtet, der als Nummer eins der Setzliste für viele als Favorit galt – zu Recht, wie sich zeigen sollte.

In den ersten beiden Runden traf er auf zwei ungesetzte Spieler, gegen die er mit 6:2, 6:3 und 6:0, 6:0 klar die Oberhand behielt. Das erste spannende Duell bahnte sich im Viertelfinale gegen seinen langjährigen Trainingsfreund Leonard Evers aus Augsburg an. Hier geriet Weinig etwas nervös mit 2:5 in Rückstand und der Nördlinger musste sieben Satzbälle abwehren, um den ersten Durchgang mit 7:5 für sich zu entscheiden. Im zweiten Satz spielte Weinig deutlich selbstbewusster und ging schlussendlich mit 7:5 und 6:1 als Sieger vom Platz.

Im Halbfinale traf der Nördlinger auf den an sechs gesetzten Elias El Bouhali aus Landshut, den er in wohl seinem besten Match mit 6:3 und 6:2 in die Knie zwang. Somit war die Neuauflage des härtesten Duells der Bayerischen Hallenmeisterschaft perfekt. Im Finale standen sich die zwei Topgesetzten gegenüber. Gegen die Nummer zwei des Turniers, Yanis Regragui aus München, spielte Weinig wieder sehr druckvoll und setzte seinen Gegner mit harten Schlägen und vielen Stopps unter Druck. Am Ende feierte Niklas Weinig seinen dritten Bayerischen Meistertitel nach einem deutlichen 6:2, 6:2.

Dieses Turnier gibt für die Nummer vier der deutschen Rangliste wichtige Punkte, um mit den Besten in Deutschland mitzuhalten. Ebenfalls gute Leistungen zeigten die Tennistalente des TC-Rot Weiß Nördlingen Anastasiya Belaya, Matthis Lichtenstern und Moritz Weinig. Die Jungen erreichten mit jeweils drei Siegen das Viertelfinale. Bitter war der Turnierverlauf für Anastasiya Belaya, die nach zwei Siegen im Viertelfinale bei einer Führung von 5:2 verletzungsbedingt aufgeben musste. (AZ)

Icon Vergrößern Nördlingens Niklas Weinig hat sich zum dritten Mal zum Bayerischen Meister im Tennis gekrönt: In der Altersklasse U14 konnte ihm niemand das Wasser reichen. Foto: Julia Weinig Icon Schließen Schließen Nördlingens Niklas Weinig hat sich zum dritten Mal zum Bayerischen Meister im Tennis gekrönt: In der Altersklasse U14 konnte ihm niemand das Wasser reichen. Foto: Julia Weinig