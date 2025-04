Nördlinger Athleten räumen bei Württembergischen Hallenmeisterschaften ab

Vier Leichtathleten des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen haben bei den ersten offenen württembergischen Hallenmeisterschaften in der Para-Leichtathletik in Schwäbisch Gmünd teilgenommen. Mehr als 80 Athletinnen und Athleten traten in verschiedenen Disziplinen an, darunter der 50-Meter-Lauf, Kugelstoßen, Weitsprung und Standweitsprung.

Im 50-Meter-Lauf zeigte Daniel Weinert eine starke Leistung und sicherte sich mit einer Zeit von 7,4 Sekunden den ersten Platz bei den Männern. In der Kategorie Master 1 (35 bis 49 Jahre) belegte Markus Protte den zweiten Platz. Er benötigte 7,6 Sekunden für die Strecke. Sein Teamkollege Etienne Wiedemann wurde mit einer Zeit von 8,4 Sekunden Dritter. Werner Wiedemann ging in der Kategorie Master 2 (50 bis 64 Jahre) an den Start. Er war nicht zu schlagen und gewann mit einer Zeit von 8,4 Sekunden. Nach der Goldmedaille im Laufen sicherte sich Daniel Weinert auch noch eine Silbermedaille im Weitsprung mit 4,72 Metern.

SG-Handicap: Nördlinger Athleten steigern sich im Weitsprung

Für die „älteren“ Starterinnen und Starter, die in den Master-Kategorien antraten, wurde Sandweitsprung angeboten. Die Nördlinger Sportler zeigten in dieser Disziplin eine bemerkenswerte Steigerung im Vergleich zu den Deutschen Meisterschaften, die erst kürzlich in Erfurt stattfanden. So gewann in der Kategorie Master 1 Markus Protte mit 2,33 Metern, während Etienne Wiedemann mit 2,01 Metern den zweiten Platz belegte.

Bei den Master 2 steigerte sich auch Werner Wiedemann auf 2,01 Meter und wurde Zweiter. Im Kugelstoßen sicherte sich Daniel Weinert mit 9,49 Metern den Titel bei den Männern. In der Kategorie Master 1 gewann Markus Protte mit 6,87 Metern und Etienne Wiedemann folgte mit 6,54 Metern. Eine weitere Goldmedaille gab es bei den Master 2: Hier holte sich Werner Wiedemann mit 6,66 Metern den Titel. (vle)