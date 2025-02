Nördlinger Basketballer wollen mit Heimsieg in die Playdowns starten

Nach drei spielfreien Wochenenden und genügend Zeit, das unglückliche Verpassen der Playoffs zu verdauen, freuen sich die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen, endlich wieder vor eigenem Publikum zu spielen. Gegen die Uniriesen aus Leipzig möchten die Hausherren mit einem Sieg in die Playdowns starten und der eigenen Favoritenrolle gerecht werden.

Mit vier Siegen und zwei Niederlagen gegen die Konkurrenten aus der Südstaffel stehen die Rieser von Anfang an auf Platz eins der für die Abstiegsrunde neu gebildeten Tabelle, während die Sachsen drei Siege aus sechs Spielen – im Übrigen die gleiche Bilanz wie alle anderen drei Mannschaften aus dem Norden – aufweisen können. Gegen die restlichen Teams aus der eigenen Liga hagelte es allerdings Niederlagen für die Leipziger, sodass man die Vorrunde mit elf Niederlagen aus vierzehn Spielen als Tabellenschlusslicht abschloss.

Basketballer des TSV Nördlingen müssen auf Leipzigs starke Ausländer achten

Das aufstrebende Team von Trainer Darren Stackhouse schaffte erst voriges Jahr den Sprung in Deutschlands höchste Amateurliga und möchte sich dort unbedingt langfristig halten. Vor der Saison wurde der junge, mit Talenten aus dem eigenen Jugendprogramm inklusive Nachwuchsbundesliga gespickte Kader durch einige erfahrene, ausländische Akteure verstärkt. Besonders im Auge behalten sollten die Nördlinger den spanischen Aufbauspieler Pablo Martinez, der mit zwölf Punkten im Schnitt selbst gefährlicher Scorer ist, gleichzeitig aber auch den Gästeangriff kreativ gestaltet.

Beeindrucken konnte auch der erst 18-jährige Ilias Amin, ein vielversprechendes Talent auf den kleinen Positionen, das mit rund 15 Zählern pro Partie Leipzigs bester Punktelieferant ist. Unter den Körben verspricht das Duell zwischen dem 2,09-Meter-Riesen Feliciano Perez, der sich überragende zehn Rebounds pro Spiel sichert, und dem Nördlinger Spitzen-Center-Duo aus Kapitän Josef Eichler und Routinier Robin Seeberger besonders sehenswert zu werden.

Schaffen die Rieser es, die Schlüsselspieler der Uni-Riesen durch engagierte Verteidigung zu kontrollieren und die eigenen Stärken im Angriff auf das Parkett zu bringen, stehen die Chancen auf den ersten Heimerfolg und damit den ersten wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gut. Bei der Mission „Frühzeitiger Klassenerhalt“ hofft Headcoach Ajtony Imreh auch in den vier restlichen Heimspielen, die durch den drohenden Abstieg besonderen Einsatz aller Beteiligten und Spannung versprechen, auf lautstarke Unterstützung einer gut gefüllten Hermann-Kessler-Halle. Tipp-off ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen. (AZ)