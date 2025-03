Verfolgerduell in Leipzig: Packt der TSV die Uni-Riesen nochmal?

Die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen haben am vergangenen Wochenende gegen die bisher noch ungeschlagenen Baskets aus Aschaffenburg die erste Niederlage der laufenden Relegationsrunde einstecken müssen. Damit verloren die Rieser die Tabellenführung an die Franken und finden sich nun in der Verfolgerrolle auf Platz zwei wieder. An diesem Samstag ist das Team von Trainer Ajtony Imreh erneut in der Ferne gefordert, wo eine weitere knifflige Aufgabe wartet.

