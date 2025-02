Nördlinger Basketballer wollen auch gegen Neustadt ungeschlagen bleiben

Erst in der Verlängerung konnten sich die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende gegen aufopferungsvoll kämpfende Baskets aus Bamberg durchsetzen und einen hauchdünnen 91:88-Erfolg einfahren. Durch diesen steht das Team von Trainer Ajtony Imreh nun auch nach dem zweiten Spieltag der Playdowns noch ganz oben in der Tabelle und hat damit weiterhin beste Chancen auf den vorzeitigen Klassenerhalt. Doch die Aufgaben auf dem Weg dorthin werden nicht leichter.

