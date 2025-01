Gute Nachricht für die Basketballerinnen: Laura Schinkel bleibt ein Angel

In einer bislang alles andere als einfachen Saison ist es eine gute Nachricht für die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen: Mit Laura Schinkel hat eine absolute Leistungs- und Sympathieträgerin des Teams frühzeitig ihren Vertrag verlängert. Auch nächste Saison wird die 25-Jährige das Trikot der Nördlingerinnen tragen. Das meldet der Verein auf seinem Instagram-Kanal.

„Ich bin sehr happy mit der Entscheidung und freue mich riesig darauf“, sagt Schinkel in einem kurzen Videoclip zur Vertragsverlängerung. Gleichzeitig dankt sie den Anhängern der Eigner Angels für ihre Unterstützung: Sie spielten eine große Rolle dabei, dass sie sich hier so wohlfühle. Nördlingen sei in kurzer Zeit wie ein zweites Zuhause für die in Halle an der Saale geborene Schinkel geworden. Sie hoffe, mit dem Team im Rest der Saison noch so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und sei sehr stolz auf den Einzug ins Top-Four-Turnier des Pokals. Mit durchschnittlich 16,4 Punkten pro Spiel ist Laura Schinkel in der aktuellen DBBL-Saison eine konstante Top-Performerin der Eigner Angels Nördlingen.

Eigner Angels Nördlingen: Sportvorstand Fürleger lobt Schinkel in höchsten Tönen

Angels-Sportvorstand Martin Fürleger äußert sich auf Instagram wie folgt: „Laura gehört zu den Top-Spielerinnen der Liga und ist ein absoluter Vorzeigeprofi – auf und neben dem Feld. Sie macht alle Spielerinnen um sich besser, führt das Team, geht mit Leistung voran und übernimmt Verantwortung. Sie ist in kürzester Zeit zum Gesicht unserer Mannschaft geworden.“ Dass sie nun ihren Vertrag frühzeitig verlängert und sich zum Bundesligastandort Nördlingen bekenne, mache ihn stolz, so Fürleger weiter: „Ich sehe das auch als Qualitätssiegel für unsere Organisation.“