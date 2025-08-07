Nördlinger Boxer sammeln Erfahrung in München

Bei einem Nachwuchs-Boxturnier in Leo's Boxgym in München haben sich einige motivierte junge Kämpferinnen und Kämpfer präsentiert. Unter ihnen waren auch drei Schüler des Dima Telman Boxing Clubs Nördlingen: Niko Majewski, Lorik Demolli und Ledion Flamur Prekadini machten dabei eine gute Figur.

Für Niko Majewski war es der erste offizielle Kampf im Ring. Trotz Nervosität ließ er sich nicht beeindrucken und stellte sich einem körperlich überlegenen, größeren Gegner. Über die volle Distanz von drei Runden zeigte Majewski eine tapfere und engagierte Leistung. Am Ende fehlte ihm in einigen Situationen noch die nötige Erfahrung, sodass er den Kampf knapp nach Punkten verlor. Sein Auftritt lässt jedoch auf eine vielversprechende Entwicklung hoffen.

Einen souveränen Auftritt zeigte Lorik Demolli, denn bereits in der ersten Runde dominierte er seinen Gegner mit sauberer Beinarbeit, klarem Distanzgefühl und präzisen Treffern. Besonders auffällig war die technische Überlegenheit des Nördlinger Boxers, die sich in mehreren harten, wirkungsvollen Treffern zeigte. Sein Gegner war nach der ersten Runde so angeschlagen, dass er zur zweiten Runde nicht mehr antreten konnte – ein starker und kontrollierter Sieg für Lorik Demolli.

Trainer Ambarzumjan ist zufrieden mit seinen Kämpfern

Ledion Flamur Prekadini lieferte sich von Beginn an einen intensiven Schlagabtausch mit seinem Gegner. Beide Athleten suchten die Entscheidung und schenkten sich nichts. Es entwickelte sich eine wahre boxerische Schlacht. Doch Prekadini bewies in den entscheidenden Momenten den stärkeren Willen und die größere Durchsetzungskraft. Mit klaren, harten Treffern und unerschütterlichem Kampfgeist setzte er sich durch und sicherte sich den verdienten Sieg. Es war ein Auftritt, der vor allem durch Entschlossenheit, Siegeswillen und große Emotionen beeindruckte.

Auch sein Coach Dima Ambarzumjan zeigte sich zufrieden: „Meine Boxer müssen regelmäßig kämpfen, um ganz oben mitzuhalten und sich auf Meisterschaften vorzubereiten. Deshalb versuchen wir, keine Veranstaltung zu verpassen und sammeln jede Kampferfahrung, die möglich ist.“ (AZ)