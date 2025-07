Metropolmarathon kommt Nördlinger Läufern angenehm bekannt vor

Man könnte fast meinen, die Städte Nürnberg und Fürth haben die Idee vom Ipf-Ries-Halbmarathon übernommen: Seit 2024 richten die beiden Städte übergreifende Laufveranstaltungen aus. Einmal von Fürth nach Nürnberg, einmal von Nürnberg nach Fürth. Und die Richtung verlief im zweiten Jahr somit von Nürnberg nach Fürth. Neben diversen Kinder-, Jugend und Walkingläufen am Samstag, 21. Juni, waren am folgenden Sonntag die langen Strecken im Angebot. Insgesamt hat die erfolgreiche Zusammenarbeit der Nachbarstädte mehr als 9000 Laufbegeisterte angelockt, darunter auch einige vom TSV Nördlingen.

Knapp 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen am Sonntag bei Marathon, Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf auf die Strecke vom Nürnberger Hauptmarkt zur Fürther Freiheit. Oberbürgermeister Marcus König, der selbst auf der Halbmarathon-Distanz unterwegs war, schätzt die Leistung der Teilnehmenden wie auch der Unterstützerinnen und Unterstützer an der Strecke: „Ein heißer Lauf bei heißen Temperaturen. Unser Dank geht an alle in Nürnberg und Fürth, die mit Wasser und Rasensprenger für Abkühlung an der Strecke gesorgt haben. Diese Menschen und alle, die uns angefeuert haben, haben uns in Ziel getragen.“

Metropolmarathon wechselt jährlich die Richtung – wie der Ipf-Ries-Halbmarathon

Die Nördlinger Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen alle auf der Halbmarathon-Distanz auf die Strecke. Aufgrund der extrem hohen Temperaturen von über 30 Grad Celsius waren keine Bestzeiten zu erwarten und die Gesundheit stand im Vordergrund. Alle liefen in angepasstem Tempo – zum Teil auch gemeinsam – und erreichten gesund und munter das Ziel auf der Fürther Freiheit und genossen dort die gute Zielverpflegung. Genauso wie beim Ipf-Ries-Halbmarathon gilt: Nächstes Jahr wird in die andere Richtung gelaufen, von Fürth nach Nürnberg. (AZ)