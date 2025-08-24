Nördlinger Läufer erleben Deutsche Geschichte in Berlin

Der Berliner Mauerweglauf hat Mitte August stattgefunden – 100 Meilen entlang der einstigen Grenze rund um Westberlin. Sabrina Lawatschka und Hans Niederhuber vom TSV Nördlingen nahmen in einer Zweier-Staffel an dem Lauf teil. Für Lawatschka war es erst der dritte Marathon und der erste Ultramarathon.

Immer am Wochenende nach dem 13. August, dem Tag, an dem 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen wurde, findet der Lauf statt. Schirmherr der „100MeilenBerlin“ war der frühere DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann. Zu diesem Wettbewerb waren lediglich 555 Einzelläufer und insgesamt 190 verschieden starke Staffeln zugelassen. Deshalb war der Wettbewerb auch bereits nach wenigen Stunden ausgebucht. Der Lauf wird jedes Jahr in Erinnerung an einen an der Grenze ermordeten oder zu Tode gekommenen Menschen durchgeführt, dieses Jahr an Günter Wiedenhöft, der bei seinem zweiten Fluchtversuch nach dem Durchtrennen des Grenzzaunes im Griebnitzsee ertrank.

Berliner Mauerweglauf: Nördlinger umrunden das einstige Westberlin

Es war dieses Jahr der 13. Lauf. Der Start wurde kurzfristig von der Werner-Kluge-Sportanlage in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Stadtteil Prenzlauer Berg verlegt. Für die 578 angemeldeten Einzelläuferinnen und -läufer ging es bereits um 6 Uhr auf die Strecke. Für die Staffelläufer war der Start je nach Größe der Staffel zwischen 7 und 8 Uhr. Vom Startpunkt ging es dieses Jahr im Uhrzeigersinn den Mauerweg entlang, zuerst durch viel befahrene Straßen mit Ampelkreuzungen – die Verkehrsregeln mussten zwingend beachtet werden – Richtung Brandenburger Tor, Regierungsviertel, die „East Side Gallery“ entlang zum „Checkpoint Charlie“. Die Strecke führte die Teilnehmer entlang der kompletten ursprünglichen Grenze Westberlins, an der auch die Grenzsoldaten ihre Streife gingen.

Es ging durch kleinere Stadtteile von Berlin, beziehungsweise Ortschaften, die nicht mehr zu Berlin gehören, und Potsdam. Ein Großteil der Strecke führte durch Wald und Felder, an verschiedenen Seen und Flüssen entlang. Von Großstadtflair war an den meisten Stellen nichts zu ahnen, ebenso an den Wegen, die aus Asphalt, Kopfsteinpflaster, Plattenbelag, Kies und Gras, Waldwegen und Trampelpfaden bestanden. Nachts wurde es besonders gefährlich, weil der Untergrund erst spät erkennbar wurde. Am Ende der Strecke ging es wieder zurück in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zum Ziel.

Rieser Zweier-Staffel kommt nach mehr als 23 Stunden am Ziel an

Alle sechs bis neun Kilometer waren Verpflegungsstationen vorhanden, insgesamt 26, an denen es alles gab, was ein Läuferherz begehrt. An der vorletzten Drop-Bag-Station bei Kilometer 92 am Schloss Sacrow mussten die meisten der Läufer die Ausrüstung für die Nacht, Stirnlampe und Warnweste, anlegen beziehungsweise mitführen, was ab 21 Uhr Pflicht war. Bei einbrechender Dunkelheit ging es wieder durch mehrere Wälder, in denen es alleine oft unheimlich wirkte. Bei den Einzelläufern erreichten lediglich 348 das Ziel im Zeitlimit von 30 Stunden.

Den Lauf als Einzelläufer gewann der Schweizer Pascal Rüeger in 12:37:14 Stunden, mit neuem Streckenrekord, trotz der um einen Kilometer längeren Strecke. Vierte und erste Frau war die Vorjahressiegerin Maria Carmen Serrano Pérez in 13:59:38 Stunden. Sabrina Lawatschka und Hans Niederhuber vom Lauftreff des TSV Nördlingen waren eine von 39 angemeldeten Zweier-Staffeln, von denen 34 das Ziel im Zeitlimit von 27 Stunden erreichten. Das Nördlinger Duo kam nach 23:27:15 Stunden als 30. Staffel ins Ziel. Lawatschka startete um 7 Uhr und legte ihre rund 92 Kilometer in 14:11:19 Stunden zurück. Die letzten zwölf Kilometer wurde sie bereits von Hans Niederhuber begleitet. Nach 92 Kilometern lief Niederhuber alleine bei einbrechender Dunkelheit weiter bis ins Ziel, das er um 6.27 Uhr am Sonntagmorgen erreichte. Das Wetter meinte es gut mit den Läufern, denn am Freitag herrschten noch Temperaturen von 35 Grad und am Laufsamstag lediglich noch maximal 20 Grad. In der Nacht war es schon fast kühl.

Weitere Ergebnisse gibt es unter www.100meilen.de/ergebnisse. (AZ)