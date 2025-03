Niedrige Temperaturen, aber gute Zeiten in Schwäbisch Gmünd

Die DJK Schwäbisch Gmünd hat zum 39. Mal den Gmünder Stadtlauf veranstaltet. Angeboten wurden ein Bambinilauf über 422 Meter, zwei Schülerläufe über 1,5 Kilometer, ein Lauf über fünf und zehn Kilometer, eine Zehn-Kilometer-Staffel und der Halbmarathon über 21,1 Kilometer. Mit am Start waren auch Nördlinger Läuferinnen und Läufer. Mit über 1500 Starterinnen und Startern wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.

Beim Start herrschten ungewohnt frische Temperaturen um die sieben Grad mit starkem Wind. Die Zehn-Kilometer-Strecke absolvierten 323 Läuferinnen und Läufer. Die flache, asphaltierte Strecke führte parallel zur Rems bis zum Wendepunkt bei fünf Kilometern wieder zurück in die Schwerzer Allee. Den "ZF-Safety-Run" über zehn Kilometer gewann der Halbmarathonsieger des Vorjahres, Hannes Großkopf vom Sport Team Rechberghausen, in 32:58 Minuten. Erste Frau war Linda Grau vom gleichen Verein in 40:39 Minuten. Vom TSV Nördlingen erreichte Sonja Wurm in 60:45 Minuten (4. AK W45) das Ziel, kurz vor ihrer Schwester Carola Schmidt, die die Ziellinie nach 61:02 Minuten (5. AK W40) überquerte.

Nördlinger Läufer liefern starke Zeiten in Schwäbisch Gmünd

Pünktlich um 14 Uhr wurden die Halbmarathonis auf die Strecke geschickt. Der Halbmarathon führte auf einer mit lediglich 277 Höhenmetern relativ flachen, asphaltierten Wendepunktstrecke an der Rems entlang ins Haselbachtal bis zur Maierhofer Sägemühle, danach kam der Wendepunkt, dieser wurde elektronisch gemessen. So konnte eine genaue Zwischenzeit bei der halben Strecke ermittelt werden. Beim Halbmarathon siegte Robin Linten von der LSG Aalen in 1:12:14 Stunden, schnellste Frau war Lisa Fuchs vom VfL Sindelfingen in 1:16:21 Stunden.

Unter den 357 Finishern erreichten die Läuferin und die Läufer des TSV Nördlingen in folgenden hervorragenden Zeiten das Ziel: Hans Niederhuber 1:47:32 Stunden (4. M65), Florian Engert 1:55:39 Stunden (23. M45), Anneliese Zinke 2:01:09 Stunden (3. W65) und Hans Sing 2:02:03 Stunden (6. M65). Weitere Ergebnisse gibt es unter: datasport.de/anmeldeservice/gmuenderstadtlauf2025/ergebnisse. Cheforganisator Wolfgang Ruß sorgte mit seinem Team für eine perfekte Organisation von der Anmeldung, über den Start und alle Läufe bis zur Verpflegung vor, während und nach dem Start bis zur Siegerehrung in der Schwerzerhalle. Der nächste Wettkampf für die Nördlinger Läuferinnen und Läufer sind die Panoramaläufe in Essingen am 29. März. (AZ)