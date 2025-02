Nördlingens Katharina Rupp unter den zehn Besten Läuferinnen

Höhepunkt der diesjährigen Hallensaison war für Nördlinger Leichtathletin Katharina Rupp die erfolgreiche Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften, die in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund stattgefunden haben. Mit dem achten Platz konnte die für die LG Donau-Ries startende U20-Athletin sich unter den Top Ten in Deutschland etablieren.

Insgesamt haben knapp 900 Athletinnen und Athleten an den nationalen Titelkämpfen für die U20 teilgenommen. Katharina Rupp hatte sich im Vorfeld, nämlich bei den Bayerischen Meisterschaften in München, für die 200 Meter und die 400 Meter qualifiziert. Bis zuletzt war allerdings ein Start in Dortmund bei diesen Meisterschaften für Rupp nicht sicher, da sie, wie auch bei den Bayerischen Meisterschaften zuvor, immer noch krankheitsbedingt angeschlagen war.

Nördlinger Sprinterin Rupp wird über 400 Meter Achte im deutschen Vergleich

Für die TSVlerin galt es am Nachmittag des zweiten Veranstaltungstags, dem Samstag, sich einen Finalplatz zu sichern, indem sie sich unter die besten Zwölf von über 30 Starterinnen platzierte. Im vierten Halbfinale über 400 Meter ging Katharina Rupp an den Start und konnte mit ihrem enormen Wettkampfwillen das doch fehlende Training ausgleichen. Sie gewann in 57,02 Sekunden ihren Lauf quasi noch auf der Ziellinie und qualifizierte sich als insgesamt Zehnte für das B-Finale am Sonntag. Aufgrund der erreichten Finalteilnahme verzichtete Rupp auf einen Start über die 200 Meter, da diese ebenfalls und fast zeitgleich am Sonntag gewesen wären.

Im B-Finallauf wurde der Rieserin, wie schon bei ihrem Halbfinal-Lauf, wieder die sechste und damit ungünstige Außenbahn zugewiesen. Dadurch ging sie etwas zu verhalten an und konnte nach 150 Metern nur als Dritte in die Innenbahn wechseln, zudem verhinderte die an Platz zwei laufende Konkurrentin ein Überholen. Mit einem Schlusssprint lief Rupp allerdings noch auf den zweiten Rang und sicherte sich mit genau 57,0 Sekunden den insgesamt achten Platz. (AZ)