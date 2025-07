Nördlingerin Katharina Rupp wird sensationell Deutsche Meisterin

Bei den Deutschen U23-Meisterschaften der Leichtathletik hat sich Katharina Rupp (LG Donau Ries/TSV Nördlingen) mit einem beeindruckenden Sprint über die Stadionrunde endgültig in der deutschen Spitze etabliert. Im Finale über 400 Meter sicherte sie sich am vergangenen Samstag in Ulm den Titel der Deutschen U23-Meisterin mit einer Zeit von 54,27 Sekunden – und schrieb damit Vereinsgeschichte: Es ist der erste nationale U23-Meistertitel, den ein Athlet des TSV Nördlingen errungen hat.

Schon im Vorlauf demonstrierte die 19-jährige Katharina Rupp ihre Ambitionen: Eine couragierte Taktik, ein beherzter Start, damit ging sie den Lauf schneller an als bisher. Es machte sich bezahlt: Das Rennen beendete sie nicht nur mit persönlicher Bestzeit von 53,99 Sekunden, sondern auch mit der schnellsten Vorlaufzeit. War im Vorfeld noch geplant, lediglich den Vorlauf als Generalprobe für die deutschen U20-Meisterschaften zu bestreiten, entschied man sich aufgrund dieser starken Leistung, doch im Finale anzutreten – eine goldrichtige Entscheidung.

Im Endlauf ließ sich Rupp auch nicht durch die extrem schnelle Anfangsphase von Lena Leege (SSC Berlin) einschüchtern, sondern blieb nervenstark und überholte circa 50 Meter vor dem Ziel die Konkurrenz und verteidigte den Vorsprung bis ins Ziel. Der Deutsche Meistertitel war Lohn aller Mühen. In einem hochklassigen Wettbewerb setzten sich schließlich – hinter Katharina Rupp – Luisa Herrfurth (SG Walldorf Astoria; 54,70 Sekunden) und Maja Schorr (SV GO! Saar 05; 55,13 Sekunden) auf Silber und Bronze.

Icon Vergrößern Sprinterin Katharina Rupp hat mit ihrem Deutschen Meistertitel einen historischen Erfolg errungen: Nie zuvor hat ein Athlet des TSV Nördlingen das geschafft. Foto: Theo Kiefner Icon Schließen Schließen Sprinterin Katharina Rupp hat mit ihrem Deutschen Meistertitel einen historischen Erfolg errungen: Nie zuvor hat ein Athlet des TSV Nördlingen das geschafft. Foto: Theo Kiefner

Nördlinger Leichtathlet Federle läuft seine Bestzeit bei den Deutschen Meisterschaften

Am kommenden Wochenende steht für Katharina Rupp die Deutsche U20-Meisterschaft in Wattenscheid an. Dort will sie mit einer starken Leistung auch das Ticket zur U20-EM im finnischen Tampere für einen Einzelstart über 400 Meter lösen. Rupp war in dieser Saison bereits mehrfach erfolgreich. Bei den Süddeutschen Meisterschaften in Kandel siegte sie souverän über 400 Meter in 54,23 Sekunden und demonstrierte dabei ihre Konstanz und Stärke. Ihre jüngste Premiere im Nationaltrikot – sie startete in Mannheim für die DLV-U20-Staffel – meisterte sie mit Bravour und verdeutlichte ihr stetiges Fortschreiten über die 400-Meter-Sprintstrecke. Ein Erfolg, der sich nur durch das Zusammenfügen vieler Puzzleteile ergibt, zum Beispiel durch die professionelle Unterstützung in Sachen „Muskelkraft“ von Fabiola Hopp vom Rieser Kraftwerk.

Mit dem 14-jährigen Jonathan Federle war ein weiterer Athlet der LG Donau Ries bei den Deutschen Meisterschaften in Ulm vertreten. Für ihn war allein die Qualifikation ein toller Erfolg. Er zeigte im Jahr 2025 eine enorme Leistungsteigerung. So wurde er nach einem Bayerischen Meistertitel im Mehrkampf bei den Süddeutschen Meisterschaften Sechster im Hürdensprint und qualifizierte sich dabei überraschend auch für die Deutschen Meisterschaften. Nach dem Motto „Teilnehmen ist alles“ ging Federle im dritten Vorlauf konzentriert an den Start. Mit einem sauberen Lauf erreichte er eine Zeit von 11,51 Sekunden und stellte damit seine persönliche Bestzeit ein. (AZ)