Nördlinger Leichtathletinnen machen auf Landesebene von sich reden

Bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften in München, die in der Werner-von-Linde Leichtathletikhalle stattgefunden haben, haben sich alle drei für die LG Donau-Ries startenden Nördlinger Leichtathletinnen unter den Top-Fünf platziert. Katharina Rupp wurde über die 400 Meter sogar Bayerische Vizemeisterin und setzte damit ihre Erfolgsserie fort.

Wieder nahmen mehr als 1000 Leichtathletinnen und Leichtathleten in München teil, um sich mit den Besten aus Bayern in ihren jeweiligen Disziplinen zu messen und sich für die deutschen Hallenmeisterschaften zu qualifizieren. Nach dem Gewinn der Südbayerischen Meisterschaft über die 400 Meter zwei Wochen zuvor musste Katharina Rupp bei den Bayerischen Meisterschaften krankheitsgeschwächt und ohne weitere Trainingseinheit an den Start gehen. Daher entschloss man sich, dass kein Start über die 60-Meter-Distanz erfolgen sollte, sondern Rupp erstmal nur in ihrer Spezialdisziplin, dem 400-Meter-Sprint, an den Start ging.

Sprinterin Katharina Rupp vom TSV Nördlingen besticht trotz Krankheit

Hier konnte die TSV-Athletin wie gewohnt nach dem Startschuss alle Kräfte mobilisieren. Rupp setzte sich sofort an die Spitze des Feldes und hielt diese Position bis kurz vor der Ziellinie. Hier wurde sie denkbar knapp, nämlich um vier Hundertstelsekunden, von ihrer Konkurrentin vom TSV Zirndorf noch geschlagen. In einer neuen Hallenbestzeit von 56,53 Sekunden wurde Katharina Rupp damit aber Bayerische Vizemeisterin. Auch beim Bayerischen Leichtathletikverband wurde diese starke Leistung bemerkt, heißt es doch in dessen Bericht, dass „in einem hochklassigen 400-Meter-Finale“ sich die jungen Damen nicht nur zu Bestzeiten trieben, sondern sich auch in den deutschen Bestenlisten auf den Rängen vier und fünf platzierten.

Motiviert von diesem guten Ergebnis, startete Katharina Rupp eine gute Stunde später auch noch über die 200 Meter. Hier erreichte sie in 25,48 Sekunden den dritten Platz, wiederum nur vier Hundertstelsekunden hinter der Zweitplatzierten. In beiden Disziplinen konnte sie sich zudem für die Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund qualifizieren.

Lina Mair und Teresa Siebachmeyer verbessern ihre Bestzeiten

Auch für Lina Mair, die ebenfalls in der Altersklasse U20 über die 200 Meter startete, hatte sich die Anfahrt nach München gelohnt. Sie sprintete die Hallenrunde in neuer persönlicher Bestzeit von 25,78 Sekunden und erzielte damit den vierten Platz und ihr bestes Ergebnis bei Bayerischen Meisterschaften.

Ebenfalls über neue Bestzeiten durfte sich Teresa Siebachmeyer freuen. Sie absolvierte in der Altersklasse U18 am ganzen Wochenende ihr mittlerweile festes Standardprogramm. Am Samstag standen die 60-Meter-Sprints an. Hier erzielte sie im Vorlauf eine Bestzeit von 8,03 Sekunden, die sie dann im B-Finale noch auf 8,02 Sekunden verbessern konnte. Noch besser lief es am Sonntag beim 200-Meter-Sprint. Hier sprintete Siebachmeyer die Hallenrunde in 26,12 Sekunden und sicherte sich damit einen fünften Platz in einem starken Teilnehmerfeld. (AZ)