Nächste Erfolge für Nördlinger Leichtathletinnen

Ein starkes Ausrufezeichen haben die Leichtathletinnen des TSV Nördlingen bei den Kreismeisterschaften in Friedberg gesetzt. Für die LG Donau-Ries startend überzeugten sie bei hochsommerlichen Bedingungen in der weiblichen Jugend U20 und U18 mit zahlreichen Titeln, Podestplätzen und persönlichen Bestleistungen.

Besonders beeindruckend präsentierte sich in der U18 Eva Eisenbarth. Über die 100 Meter sprintete sie in 12,80 Sekunden – zeitgleich mit Siegerin Emilia Sickler (TSV Friedberg) – auf den zweiten Platz und stellte dabei eine persönliche Bestleistung auf. Am Nachmittag revanchierte sie sich über die 200 Meter: Mit einer weiteren Bestzeit von 26,38 Sekunden holte sie diesmal den Sieg vor Sickler. Ihre Teamkollegin Lina Heinle belegte über die 100 Meter mit 13,35 Sekunden den achten Platz, zeigte jedoch ihr Potenzial im Weitsprung. Dort landete sie mit 4,75 Metern auf dem ersten Platz.

In der Altersklasse U20 dominierte Lina Mair das Feld über die 100 Meter. Mit einer Zeit von 12,27 Sekunden sicherte sie sich souverän den Kreismeistertitel. Auch über die 800 Meter gab es Grund zur Freude: Johanna Braun lief in 2:38,88 Minuten auf Platz eins. Komplettiert wurde die gute Leistung der U20-Athletinnen durch Annika Knaus, die den 200 Meter-Sprint in 27,29 Sekunden gewann. (AZ)