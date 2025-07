Nächste Titelerfolge für die Nördlinger Leichtathletinnen

Die schwäbischen Leichtathletikmeisterschaften der U20 und U16 haben am 28. Juni im Rosenaustadion in Augsburg stattgefunden. Hochsommerliche Temperaturen und Verzögerungen im Zeitplan stellten die Sportlerinnen und Sportler vor besondere Herausforderungen. Doch die jungen Athletinnen der LG Donau-Ries konnten ihre Erfolgsserie fortsetzen und mit zwei Schwäbischen sowie zwei Vizemeister-Titeln ihr Können unter Beweis stellen.

Die U20-Athletinnen des TSV Nördlingen starteten mit dem 100-Meter-Sprint. Im zweiten und stärkeren Lauf verpasste Eva Eisenbarth im Fotofinish denkbar knapp den Schwäbischen Meistertitel in einer Zeit von 13,04 Sekunden (Platz zwei). Lina Heinle folgte ihr auf Platz drei mit einer Zeit von 13,25 Sekunden. Direkt im Anschluss ging es für Heinle zum Weitsprung. Trotz der geringen Vorbereitungszeit gelang ihr mit 4,58 Metern der Einzug in den Endkampf. Hierbei sicherte sie sich in der für sie höheren Altersklasse einen respektablen sechsten Platz.

Schwäbische Meisterschaften der Leichtathletik: Nördlinger U16 kann überzeugen

Auch die U16-Athletinnen überzeugten mit ihrer Vielseitigkeit. Auf den 100 Metern sprintete Melina Brand als Erste in ihrem Vorlauf in 13,38 Sekunden über die Ziellinie. In einem starken Teilnehmerfeld belegte sie Platz sieben. Elena Erdle wurde Neunte mit 13,91 Sekunden. Greta Wagner und Thalia Fanga landeten im Fotofinish bei 14,32 Sekunden (Plätze 13 und 14). Da für die jungen Athletinnen unmittelbar danach der Weitsprung folgte, mussten ihnen drei Versuche ohne Vorbereitung genügen. Die zusätzliche Belastung durch die Hitze und wechselnde Winde erschwerten den Wettkampf. Am Ende erreichten Elena Erdle mit 4,16 Metern Platz neun, Thalia Fanga mit 4,09 Metern Platz zwölf und Melina Brand mit 4,04 Metern Platz 13. Greta Wagner konnte sich mit drei weiteren Versuchen im Endkampf beweisen und sicherte sich mit 4,18 Metern den achten Platz.

In der Mittagshitze ging es für die U20- und U16-Athletinnen zur 4x100-Meter-Staffel. Eine zusätzliche Verzögerung wurde zur Belastungsprobe. Das U16-Quartett Thalia Fanga, Elena Erdle, Greta Wagner und Melina Brand hatte einige Schwierigkeiten bei den Wechseln, belegte schließlich in einem starken Teilnehmerfeld einen guten sechsten Platz in 55,06 Sekunden. In der von Krankheit geschwächten U20-Besetzung sprang kurzfristig Elli Ströbele ein. Zusammen mit Lina Heinle, Eva Eisenbarth und Annika Knaus lief das Quartett in 52,16 Sekunden auf Platz eins und gewann somit den ersten Schwäbischen Meistertitel des Tages.

Nördlingens Eva Eisenbarth wird Schwäbische Meisterin über 200 Meter

Am Nachmittag konnten die älteren Athletinnen an ihre Erfolge anknüpfen. Eva Eisenbarth zeigte auf der doppelten Sprintstrecke ihre glänzende Form. Über 200 Meter lief sie ein couragiertes Rennen und sicherte sich mit einer Zeit von 26,74 Sekunden ihren zweiten schwäbischen Meistertitel. Im 400-Meter-Lauf präsentierte sich Annika Knaus mit einer guten Laufeinteilung und einer neuen Saisonbestzeit (64,89 Sekunden). Sie musste sich am Ende nur der starken Konkurrentin von der LG Augsburg geschlagen geben und wurde schwäbische Vizemeisterin. (AZ)