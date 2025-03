Basketballerinnen des TSV Nördlingen holen wichtigen Sieg

In einem packenden Relegationsrundenspiel haben die Basketball-Damen des TSV Nördlingen am Sonntag einen entscheidenden Sieg gegen die Reserve der Chemcats Chemnitz errungen. Mit einem Endstand von 75:64 sicherte sich das Team wichtige Punkte. Dabei wurde es nochmals äußerst knapp.

Das Spiel begann denkbar ungünstig für die Gastgeberinnen. Chemnitz legte einen starken Start hin, dominierte die Offensive und brachte die Nördlingerinnen mit präzisen Würfen in Bedrängnis. Die TSV-Damen hatten Mühe, ihre Verteidigung zu stabilisieren, und sahen sich nach dem ersten Viertel mit einem Rückstand von 17:23 konfrontiert. Im zweiten Viertel zeigte das TSV-Team eine deutliche Leistungssteigerung. Die Verteidigung wurde griffiger, und auch in der Offensive fanden die Spielerinnen besser ins Spiel. In der 27. Minute ging der TSV erstmals in Führung, doch Chemnitz konnte postwendend ausgleichen. Mit 36:36 ging es in die Halbzeitpause.

Basketball-Damen des TSV Nördlingen dominieren Chemnitz im dritten Viertel

Nach der Pause übernahmen die TSV-Damen das Kommando. Mit einer starken Kombination aus effektiver Offensive und einer nun sehr stabilen Verteidigung bauten sie ihre Führung kontinuierlich aus. Ein überragendes drittes Viertel (26:12) legte den Grundstein für den späteren Erfolg. Im letzten Durchgang schien die Nördlingerinnen die Kraft etwas zu verlassen. Der offensive Schwung ließ nach, und Chemnitz kämpfte sich Punkt für Punkt heran. Es entwickelte sich ein nervenaufreibendes Finale, in dem beide Teams alles gaben. Am Ende retteten die Gastgeberinnen den Vorsprung über die Ziellinie und gewannen das wichtige Spiel mit 75:64.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in der gut besuchten Nördlinger Mehrzweckhalle feierten ihr Team ausgelassen. Die Freude über den wichtigen Sieg war der Mannschaft deutlich anzusehen. (AZ)

TSV Nördlingen: E. Löffler/T. Thudt (8), J. Sachnovski, S. Sandell (21), J. Koch (7), S. Keller (19), E. Wunderlich (2), M. Körbel, Ch. Ndi (12), L. Kuprat, E. Winkler, P. Gerstmeier (6)