Ein Wimpernschlag fehlt den Nördlinger Schwimmern noch

Um nochmals zu sehen, wie die aktuelle Form der Schwimmerinnen und Schwimmer des 1. SV Nördlingen ist, reiste das Team zum Internationalen Sparkassen-Schwimmfest nach Aalen. Sowohl der Nachwuchs als auch die Wettkampfschwimmer der Rieser gingen dabei ins Wasser.

Von der Nachwuchsgruppe von Trainerin Heike Weichenmeier waren vier Sportlerinnen und Sportler am Start: Ricarda Wagner, Amelie Ebert, Jona Schweier und Leon Ebert konnten sich auf ihren Strecken allesamt verbessern. Leon Ebert holte sich sogar zweimal Gold über 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust in seinem Jahrgang.

Für die Bayerischen Meisterschaften fehlt es den Nördlinger Schwimmern nicht an viel

Bei den Wettkampfschwimmern ging es um mehr, die Sportlerinnen und Sportler wollten noch versuchen, einige Pflichtzeiten für die Schwäbische Meisterschaft und eventuell sogar für die Bayerischen Meisterschaften zu erreichen. Dank ihres Trainingsfleißes unterbot Franziska Weichenmeier die Pflichtzeit auf Freistil für die Schwäbische Meisterschaft. Anton Kienberger verbesserte auf der längeren Strecke, den 400 Metern Freistil, seine Zeit, auf der Sprintstrecke fehlten ihm nur Zehntelsekunden, um zu den Bayerischen zu gehen. Auch nur ein Wimpernschlag fehlte Pia Schweier auf 50 Meter Brust und 100 Meter Brust für die Pflichtzeit in Bayern in ihrem Jahrgang. Ebenso ist Maximilian Strauß nur einen Bruchteil von einer Pflichtzeit entfernt.

Marlena Wagner hat bereits zwei Tickets für die Bayerische Meisterschaft sicher, über 50 Meter Freistil und Rücken. Knapp verpasste sie die Zeit auf der Schmetterling-Strecke. Acht Goldmedaillen, dreimal Silber und zweimal Bonze, sowie Anton Kienbergers zweiter Platz in der offenen Wertung über 400 Meter Freistil, Marlena Wagners dritter Rang im Finale über 100 Meter Rücken und Pia Schweiers dritter Platz im Jugendfinale standen am Ende zu Buche. Somit können die Nördlinger nächste Woche bei den Schwäbischen Meisterschaften selbstbewusst an den Start gehen. (AZ)