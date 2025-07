SG-Handicap-Athleten holen Medaillen bei den Masters

Bei sommerlichem Wetter sind am ersten Juli-Wochenende drei Leichtathleten des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen zu den Bayerischen Meisterschaften der Masters in die Oberpfalz gereist. In Wiesau fanden die Wettbewerbe in den Disziplinen Wurf, 400 Meter und 1500 Meter statt, ausgerichtet vom Bayerischen Leichtathletik-Verband. Für die drei SG-Handicapler Daniel Weinert, Markus Protte und Andreas Eder sollte der Tag sportlich erfolgreich verlaufen.

In der Klasse M30 begann Daniel Weinert mit dem Kugelstoßen. Nach guten ersten Versuchen nahe der Zehn-Meter-Marke schaffte es die Kugel im letzten Versuch über die erhofften zehn Meter. Die neue persönliche Bestweite von 10,79 Meter bedeutete für Weinert die Bronzemedaille. Auch im Diskuswurf erreichte er den dritten Platz, mit geworfenen 27,95 Metern.

SG-Handicap-Athlet Eder muss für Hammerwurf-Titel kein Risiko eingehen

Markus Protte ging in der Klasse M35 an den Start und gewann zweimal Silber. Im Kugelstoßen reichte seine Weite von 7,45 Metern für den zweiten Platz; im Diskuswerfen standen 22,94 Meter für Protte auf der Ergebnisliste. Andreas Eder, Trainer der Mannschaft, trat in der Klasse M75 im Hammerwerfen an. Da der Wurfring eher stumpf war, ging Eder kein Risiko ein und warf mit nur einer Drehung den Hammer auf 33,12 Meter und holte mit dieser Weite den Titel. (vle)