Von Nördlingen nach St. Moritz: Snowboarder Moritz Breu bei der WM dabei

Ein Nördlinger in St. Moritz, fernab der sicheren Stadtmauer: Snowboarder Moritz Breu hat sich mit starken Leistungen für die Snowboard-Weltmeisterschaft 2025 in der Schweiz qualifiziert, die aktuell stattfindet. Der gebürtige Nördlinger geht in den Disziplinen Freestyle und Big Air für Deutschland an den Start.

Dass er nun auf der großen Bühne steht, ist das Resultat einer beeindruckenden Saison. Besonders spektakulär war sein Auftritt bei den FISU World University Games im Januar in Torino. Dort zeigte er einen dreifachen Salto, den sogenannten Triple Cork 1440, und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Beim Europacup in Laax konnte er sich erneut mit der Weltelite messen. Breu erreichte trotz eines Sturzes im ersten Lauf mit einem starken zweiten Run den fünften Platz. Der anschließende Weltcup in Flachau musste allerdings nach dem ersten Run aufgrund der schlechten Wetterbedingungen gecancelt werden.

Nördlinger Snowboarder Moritz Breu hat noch eine Chance auf eine Medaille

Nun richtet sich der Fokus vollkommen auf die Weltmeisterschaft in St. Moritz. Vom 20. bis 29. März messen sich dort die besten Freestyler der Welt. Am 21. März ist Moritz Breu in der Qualifikation für das Slopestyle-Finale angetreten, wobei er nach einem nicht optimalen dreitägigen Training an den Start ging. Nach einem Sturz im ersten Lauf war der Druck beim zweiten Lauf umso höher.

Breu konnte im zweiten Run seinen soweit besten Lauf stehen, jedoch nicht ganz sauber, weshalb er die Punktrichter nicht für sich gewann. Er wird noch im Big Air an den Start gehen und dort nochmal sein Bestes geben. Nach einem weiteren dreitägigen Training findet die Big-Air-Competition an diesem Dienstag statt. Sein langjähriger Partner Burton, die deutsche Sporthilfe und zahlreiche Snowboard-Fans aus der Heimat drücken ihm dafür die Daumen. (AZ)