Nördlinger Leichtathlethin läuft zur U20-EM-Norm

Bei der renommierten Sparkassen-Gala in Regensburg hat Katharina Rupp vom TSV Nördlingen, die für die LG Donau-Ries startet, mit einer beeindruckenden Leistung für Aufsehen gesorgt: Über die 400 Meter unterbot die 19-jährige Nachwuchssprinterin mit einer Zeit von 54,04 Sekunden die Qualifikationsnorm für die Junioren-Europameisterschaft. Damit darf sie auf einen Start im August im finnischen Tampere hoffen – ein Meilenstein in der jungen Karriere der Athletin.

Die Sparkassen-Gala, organisiert von der LG Telis Finanz Regensburg, gilt als eines der bedeutendsten Leichtathletik-Meetings in Süddeutschland und lockte bei hochsommerlichen Bedingungen zahlreiche Top-Athletinnen und Athleten in das Regensburger Uni-Stadion. Während in den vergangenen Jahren Mittelstrecken im Fokus standen, entwickelte sich das diesjährige Meeting zu einer echten Sprint-Gala – mit einem wahren Bestzeiten-Festival auf der Rundbahn.

Nördlinger Leichtathletin Katharina Rupp vom Deutschen Leichtathletik-Verband nominiert

Mit ihrer Leistung reihte sich Rupp nahtlos in die starke bayerische Sprintgeneration ein, die in diesem Jahr mit beeindruckenden Fortschritten auf sich aufmerksam macht. Nachdem bereits die Top-Athletinnen Jana Lakner und Johanna Martin die Schlagzeilen bestimmten, zeigte auch Katharina Rupp im Nachwuchsbereich ihr großes Potenzial – und das blieb nicht unbemerkt: Aufgrund ihrer konstant starken Leistungen in dieser Saison wurde sie nun von den Nachwuchstrainern des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für die 4x400-Meter-Staffel bei der prestigeträchtigen Bauhaus-Junioren-Gala in Mannheim nominiert.

Damit wird Katharina Rupp erstmals das Nationaltrikot tragen – ein emotionaler Moment für die junge Sportlerin und ein verdienter Lohn für ihre harte Trainingsarbeit. Die Junioren-Gala, die vom 28. bis 29. Juni stattfindet, gilt als wichtiger Gradmesser für die Nachwuchs-Nationalmannschaft. Sollte Katharina Rupp dort sowie bei den Deutschen Jugendmeisterschaften ihre starke Form bestätigen, steht der Nominierung für die Europameisterschaften nichts im Wege. (AZ)