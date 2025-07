1100 Läufer sind angemeldet: Diese Regeln gibt es beim Nördlinger Stadtlauf

Kommenden Samstag ist es soweit, in Nördlingen wird zum 21. Mal „rund“ gelaufen. Rund deshalb, weil Nördlingen „rund“ ist und nach dem Start am Marktplatz die erste Runde durchs Baldinger Tor einmal links um die Stadt zum Reimlinger Tor gelaufen wird und nach der Durchquerung der Stadt über den Marktplatz die zweite Hälfte nach dem Baldinger Tor rechts herum wieder zum Reimlinger Tor führt. Das Ziel befindet sich für alle im Herzen der Stadt, am Marktplatz. Die Organisatoren freuen sich, dass sich mit knapp 1100 Voranmeldungen eine Rekordbeteiligung andeutet.

Los geht es mit dem Kinderlauf für die Jahrgänge 2019 und jünger um 15.45 Uhr. Die Kinderstrecke verläuft wie im Vorjahr rund um den Daniel, beziehungsweise die St.-Georgskirche und ist circa 400 Meter lang. Um 16 Uhr starten die Mädchen des Schülerlaufes 1 (Jahrgänge 2016 bis 2018) und um 16.15 Uhr die Jungen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen (knapp 200) erfolgt aus Sicherheitsgründen die Aufteilung. Um 16.25 Uhr starten die Schüler der Jahrgänge 2013 bis 2015. Alle Schüler und Schülerinnen laufen die Runde zweimal (circa 800 Meter).

Der Hauptlauf startet um 16.45 Uhr, fünf Minuten später sind die Walker/innen dran. Der genaue Streckenverlauf ist auf dem Plan ersichtlich, die Streckenlänge beträgt knapp 6 Kilometer. Bewährt hat sich seit vergangenem Jahr das Angebot einer Kurzstrecke sowohl für Läufer und Läuferinnen als auch für Walker und Walkerinnen. Wer diese Option wählt, ist schon beim ersten Passieren von Start und Ziel fertig und läuft die zweite Hälfte der Strecke nicht mehr. Eine gute Option auch für junge Teilnehmer der Jahrgänge 2012 und älter, die sich den Hauptlauf noch nicht zutrauen.

Im Ziel werden alle Athleten nach dem Überqueren des roten Teppichs mit einer Medaille belohnt und können sich mit Obst, Mineralwasser, Cola-Mix und alkoholfreiem Weizen stärken. Die Pfadfinder der DPSG bewirten den Biergarten vor St. Georg mit Kaffee, Kuchen, Getränken und kleinen Speisen. Umkleiden und Duschen stehen in der Turnhalle Augsburger Straße zur Verfügung. Autofahrer müssen während der Veranstaltung mit Verkehrsbehinderungen rechnen, die Stadt Nördlingen empfiehlt, außerhalb zu parken. Die Strecke wird durch Feuerwehren, die Polizei und viele Streckenposten gesichert. Sollten die hohen Temperaturen anhalten, bietet die Feuerwehr auch unterwegs eine kleine Dusche zu Erfrischung an.

Die Veranstalter vom Lauftreff des TSV Nördlingen weisen darauf hin, dass die Strecke an manchen Stellen eng ist, ergänzend kommen einige Baustellen im Stadtbereich dazu. Deshalb ist während des Laufens die Aufmerksamkeit der Teilnehmer für die eigene und die Sicherheit aller besonders wichtig. Aus diesem Grund dürfen vor allem während des Hauptlaufes keine Kopfhörer oder In-Ear-Kopfhörer getragen, keine Hunde an der Leine mitgeführt oder Baby-Jogger vor sich hergeschoben werden. Auch eine persönliche Radbegleitung ist nicht möglich. Das Feld wird von Radfahrern mit Trillerpfeifen angeführt, die Streckenposten weisen den richtigen Weg und achten auf das Umfeld.

Um lautstarke sowie tatkräftige Unterstützung vom Streckenrand, zum Beispiel mit Wasser, wird hingegen gebeten.Die Wemdinger Trommler um Tommi Walter tragen in der Reimlinger Straße ebenfalls ihren Teil dazu bei. Die Siegerehrung erfolgt sofort im Anschluss des Laufes. Neben den Ehrungen für die schnellsten Teilnehmer der einzelnen Wertungen werden die größten Teams (bestehend aus allen verschiedenen Läufen inklusive Walking) geehrt sowie die drei schnellsten Mannschaften des Hauptlaufes. Für die größten Schülermannschaften gibt es Sonderpreise.

200 Startplätze stehen am Samstag noch zur Verfügung. Nachmeldungen sind ab 13.30 Uhr noch bis 45 Minuten vor Startbeginn am Marktplatz möglich, allerdings ohne die Ermäßigung für Voranmelder. Zu diesen Zeiten können auch die Unterlagen der vorangemeldeten Teilnehmer abgeholt werden. Alle Infos gibt es auch unter www.noerdlingen-laeuft-rund.de. (AZ)