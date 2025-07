Sieger des Nördlinger Stadtlaufs kommt mit dem Rennrad aus München

Ein weiteres Jahr, ein weiterer Nördlinger Stadtlauf: Zum 21. Mal hat am Samstagnachmittag „Nördlingen läuft rund“ stattgefunden. So ganz schlecht können die Organisatoren vom Lauftreff des TSV Nördlingen es nicht machen, sonst wären die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht Jahr für Jahr begeistert von der Sportveranstaltung im Herzen der Stadt. Zwar ist beim Stadtlauf die Freude am Sport und der Bewegung das Wichtigste, trotzdem lohnt der Blick auf die vorderen Ränge. Denn auf denen haben sowohl einheimische als auch auswärtige Teilnehmer dieses Jahr besondere Geschichten geschrieben.

