THG-Turnerinnen glänzen mit Spitzenplätzen beim Bezirksfinale

Im Rahmen der Schulsportwettbewerbe haben die Mädchenmannschaften des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen im Turnen große Erfolge beim Bezirksfinale in Illertissen gefeiert. Während sich die Mädchen II souverän den Titel sicherten, erkämpften sich die Mädchen III/1 in einem starken Teilnehmerfeld den zweiten Platz.

Die Mädchen II des THG, bestehend aus Dana Bachmann, Ella Bowman, Emma Dotzauer, Malou Linder und Sofia Scherb, ließen der Konkurrenz keine Chance und holten sich mit 240,09 Punkten souverän den ersten Platz. Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen folgte mit 234,00 Punkten auf Rang zwei. In den Pflichtübungen bis P7 überzeugten die Turnerinnen durch Präzision und Ausdruck. Besonders am Schwebebalken und Sprung präsentierte das Team eine geschlossene Mannschaftsleistung, die maßgeblich zum verdienten Sieg beitrug. Die Mädchen bewiesen von Anfang bis Ende Nervenstärke und Können. Besonders stolz ist das THG auf die Teamarbeit, die diesen Erfolg möglich gemacht hat. Gespannt treten die fünf Mädchen nun am 11. März beim Landesfinale in Deggendorf an.

Nördlinger THG-Turnerinnen: Mädchen III/1 verpasst knapp den Sieg

Auch die Mädchenmannschaft III/1 des THG, bestehend aus Maria Düll, Luise Gaudernack, Ida Heuberger, Antonia Köhnlein und Josefina Leberle, bewies ihr turnerisches Können. Mit 148,00 Punkten landete sie hauchdünn hinter dem Kolleg der Schulbrüder Illertissen (148,75 Punkte) auf dem zweiten Platz.

Hauchdünn schrammten Ida Heuberger, Josefina Leberle, Antonia Köhnlein, Maria Düll sowie Luise Gaudernack (von links) an der Goldmedaille vorbei und belegten einen starken zweiten Platz. Foto: Sabrina Leidel

Das Teilnehmerfeld war mit zwölf Mannschaften äußerst stark besetzt und bot ein hohes sportliches Niveau, sodass sich die jungen Turnerinnen in einem spannenden Wettkampf behaupten mussten. Die Leistungsturnerinnen präsentierten Kürübungen der Leistungsklasse 4 (LK4), die von ihren Trainerinnen in den Heimatvereinen individuell zusammengestellt wurden. Mit Ausdruck und technischer Sauberkeit glänzten die Turnerinnen an allen Geräten und zeigten anspruchsvolle Übungen, die das Publikum und die Wertungsrichter gleichermaßen beeindruckten.

Die THG-Turnerinnen blicken nun voller Motivation auf kommende Wettkämpfe im Schul- und Vereinssport, denn dieser Doppelerfolg ist nicht nur ein Beweis ihres Talents und Trainingsfleißes, sondern auch Ansporn, ihre Erfolge in Zukunft fortzusetzen. (AZ)