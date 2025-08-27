Torwarttrainer Grimmeisen sammelt neue Erfahrungen beim Projekt PFIFF

Der Torspielertrainer des TSV Nördlingen, Berthold Grimmeisen, hat sich einmal mehr auf ein für ihn unbekanntes Terrain gewagt. Während der Sommerpause nahm der 59-Jährige an dem Förderprojekt „PFIFF“ des VfB Stuttgart und des Württembergischen Fußballverbands (WFV) teil. Dieses setzt sich für die Sport-Inklusion von Menschen mit Handicap ein.

PFIFF (Projekt für inklusive Fußball-Förderung) soll von Stuttgart aus ein flächendeckendes, inklusives Fußballnetzwerk über ganz Baden-Württemberg schaffen. Menschen mit Handicap sollen dabei regelmäßig unbeschwert zusammen Fußballe spielen und erlernen können. Anfang Juni war Grimmeisen erstmals Teil eines ausgewählten Trainer- und Betreuerteams in Ellwangen.

Nördlingens Torwarttrainer Grimmeisen ist begeistert vom Projekt PFIFF

Selbst für den langjährigen Torhüter und Torwarttrainer war das eine neue Herausforderung: „Es war natürlich eine total andere Erfahrung als die, die ich bisher beim TSV gemacht habe.“ Für viele Kursteilnehmer sind diese Projekttage absolute Höhepunkte. Das habe auch Grimmeisen deutlich gespürt: „Ich bin sehr dankbar, dass ich hier teilnehmen durfte und diese Erfahrung machen konnte. Es war teilweise auch sehr emotional für mich“. Die gemeinsame Zeit habe ihm einmal mehr gezeigt, wie dankbar man für die eigene Gesundheit sein sollte, so Grimmeisen.

Im Fokus standen zunächst die Grundlagen des Torhüter-Spiels. „Sie haben sich immer riesig gefreut über jedes Lob. Das macht einen selbst sehr glücklich“, berichtet der Torwarttrainer von dem positiven Miteinander. Zum Abschluss verschenkte der Tannhausener ein paar seiner Handschuhe an einen der Schützlinge, der sich extrem dankbar und begeistert zeigte. Pro Kalenderjahr sind vier Trainingstage angesetzt. Hier will Berthold Grimmeisen wieder seine Erfahrung einbringen – alles natürlich im Einklang mit der Betreuung der TSV-Keeper während der Saison. (AZ/jais)