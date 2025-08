Caroline Sens wird Deutsche Vizemeisterin am Sprung

Die diesjährigen Deutschen Jugendmeisterschaften im Gerätturnen weiblich haben im Rahmen des internationalen Deutschen Turnfests in Leipzig stattgefunden. Dort schaffte Caroline Sens aus Nördlingen die Sensation und wurde Deutsche Vizemeisterin am Sprung.

Für die Teilnahme bei den Deutschen Jugendmeisterschaften wird je nach Alter eine bestimmte Qualifikationsnorm benötigt. In der Altersklasse 14 sind dies 41 Punkte. Schon das dritte Jahr in Folge meisterte Caroline Sens vom TSV Nördlingen diese Hürde. Die Deutschen Jugendmeisterschaften stellten nicht nur den Höhepunkt der Saison für das Nördlinger Nachwuchstalent dar, sondern auch das Finale einer sehr intensiven Zeit. Insgesamt fünf Wettkämpfe meisterte die 13-Jährige innerhalb eines Monats.

Nördlinger Turnerin Caroline Sens bei Deutschen Jugendmeisterschaften in Hochform

Obwohl eine gewisse Ermüdung verständlich wäre, bewies Sens das Gegenteil, wurde von Woche zu Woche stärker und lief bereits im Mehrkampf zur Hochform auf. Neben einer gelungenen Barrenvorstellung zeigte sie Höchstschwierigkeiten am Schwebebalken, wobei sie lediglich einen Sturz in Kauf nehmen musste. Weiter ging es an ihren Paradegeräten Boden und Sprung. Nachdem Sens sich bereits im vergangenen Jahr für das Sprung- und Bodenfinale qualifiziert hatte, die Teilnahme und damit die realistische Medaillenchance aber aufgrund von Krankheit nicht wahrnehmen konnte, hatte die amtierende bayerische Vizemeistern hier noch eine Rechnung offen.

Mit jeder Altersklasse wird ihr Ziel, in einem nationalen Gerätefinale zu turnen, herausfordernder, vom Ausblick auf eine Medaille ganz zu schweigen. Während die junge Nördlingerin nur zwölf Stunden wöchentlich bei Mona und Diana Nowatschek trainiert, welche außer ihr noch circa 20 weitere Mädchen ehrenamtlich coachen, üben die meisten gleichaltrigen Teilnehmerinnen mehr als 20 Stunden pro Woche in Leistungszentren bei hauptamtlichen Trainern. Dennoch wollte sich die sprunggewaltige Landeskader-Athletin ihren Traum einer Gerätefinalteilnahme erfüllen.

Nördlingerin bleibt auf der großen Bühne nervenstark

Im starken Teilnehmerfeld der AK 14 wird die Anforderung des Doppelsaltos am Boden bereits vom Großteil der Starterinnen erfüllt, sodass ein Zusatz nötig ist, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Dies verwirklichte Sens in Form eines zweiten Doppelsaltos in gebückter Ausführung, der ihren Schwierigkeitswert erhöht. Sowohl am Boden als auch am Sprung blieb sie nervenstark und präsentierte grandiose Übungen, was ihr nicht nur wichtige Zähler für das Mehrkampfergebnis brachte, sondern auch an beiden Geräten den Finaleinzug ermöglichte. In der Gesamtwertung sicherte sie sich mit dem achten Platz erneut eine Platzierung unter den Top 10.

Die Gerätefinals fanden am Folgetag in der Messehalle statt. Dort haben am Vortag noch die Vorbilder an denselben Geräten die Europameistertitel ausgeturnt. Schon allein die Teilnahme in solch einer Arena unter Deutschlands Turnelite war ein tolles Erlebnis für Caroline Sens. Beginnend am Boden startete sie mit zwei starken Akrobatik-Serien in die Übung, musste aber beim letzten Element einen Sturz in Kauf nehmen. Nun hieß es, mentale Stärke zu beweisen und den Fokus nach vorne zu richten, denn das Sprungfinale stand als letztes auf dem Programm. Sens zog als Drittplatzierte ins Finale ein und hatte deshalb eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst. Dort die Nerven zu behalten, die Wertungen der vorherigen Turnerinnen abzuwarten und dann die beiden Sprünge, Überschlag-Salto vorwärts und Tsukahara gebückt, auf den Punkt zu turnen, schien utopisch. Doch genau dies vollbrachte die TSV-Athletin. Mit sensationellen Sprüngen katapultierte sie sich auf den Silberrang und darf sich verdient Deutsche Vizemeisterin am Sprung nennen. (AZ)