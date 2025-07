Nördlingens Niklas Weinig ist Bayerischer Meister

Von Freitag bis Sonntag haben im Tennis Center Noris in Nürnberg auf 16 Hallenplätzen die Bayerischen Meisterschaften der Jugend stattgefunden. Mit dabei in der Alterskategorie U14 war das dreizehnjährige Nördlinger Tennistalent Niklas Weinig. Nach einer sehr starken Wintersaison mit zahlreichen Turniersiegen galt er bei vielen als Favorit auf den Titel. Sie sollten Recht behalten.

Nach zwei sehr deutlichen Siegen in der ersten Runde gegen Bastian Schwinghammer aus München und im Achtelfinale gegen Sebastian Helfer aus Abensberg wartete im Viertelfinale der jahrgangsjüngere deutsche Vizemeister Niklas Kochta. Der Nördlinger konnte jedoch von Anfang an das Tempo hochhalten und seinen Kontrahenten unter Druck setzen. Somit gelang ihm ein glatter Zweisatzerfolg mit 6:2 und 6:2. Der Einzug ins Halbfinale war perfekt.

Hier kam es schon zum härtesten Duell mit dem südbayerischen Meister Yanis Regragui, der ebenso wie Kochta am Bundesstützpunkt in Oberhaching trainiert. Niklas Weinig begann das Match voller Selbstvertrauen und sicherte sich gegen den sichtlich genervten Gegner den ersten Satz mit 6:0. Allerdings lief es im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so rund, und somit ging dieser mit 6:2 an Regragui. Im dritten Satz, welcher bei den Meisterschaften ausgespielt wird, gelang es Weinig nach einem 0:2-Rückstand wieder die Oberhand zu gewinnen, um sich so den Sieg mit 6:2 zu erkämpfen.

Im Finale wartete die Nummer drei der deutschen Rangliste, Richard Chanbour aus Nürnberg. Nach dem Ablegen der Anfangsnervosität erspielte sich der Nördlinger nach 0:1 den Gewinn des ersten Satzes mit 6:1. Durch sein druckvolles Spiel, welches er im zweiten Satz fortführte, konnte er das Match mit 6:1 und 6:4 für sich entscheiden und sich überglücklich den Bayerischen Meistertitel sichern. (AZ)