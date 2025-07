U15-Fußballer holen siebten Heimsieg im achten Heimspiel

Mit einem völlig verdienten 4:0-Heimsieg gegen den FC Memmingen hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen ihre Tabellenführung in der Bayernliga West verteidigt. Nach der ersten Heimniederlage gegen die SGV Nürnberg-Fürth (1:2) und dem 1:1 bei der JFG Wendelstein sind die Rieser in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Gastgeber starteten gut in die Partie, waren von Anfang an präsent und gingen nach sieben Minuten in Führung. Der genesene Ben Müller verwandelte einen Foulelfmeter (Paul Bachmann war gefoult worden) gewohnt sicher. Fünf Minuten später folgte die nächste große Möglichkeit für die Gastgeber, als nach tollem Zuspiel Constantin Fromann alleine vor dem Gästeschlussmann Devin Ahrens auftauchte, dieser jedoch den zweiten Gegentreffer verhindern konnte.

U15-Fußball-Bayernliga: TSV Nördlingen dominiert gegen Memmingen

In Minute 17 erhöhte die Heimelf auf 2:0, als Muhammed Temizels toller Freistoß aus 30 Metern im Memminger Kasten einschlug. Weiter lief das Spiel nur in Richtung auf das Tor der Gäste aus dem Allgäu. Kurz vor der Pause dann die erste Annäherung des FCM, doch der Freistoß von der Strafraumgrenze konnte von der Mauer der Einheimischen geblockt werden.

Auch die zweite Halbzeit begann wieder mit druckvollen Gastgebern, die sich immer wieder Torabschlüsse erarbeiteten (Müller, Fromann, Ott). Die Belohnung für das engagierte Auftreten kam nach 43 Minuten, als ein Freistoß kurz gespielt wurde, die anschließende Flanke von Leon Randi den Kopf von Jakob Ott fand und dieser zum 3:0 einköpfte. Vier Minuten später hatten Nördlinger die große Möglichkeit, den Sack zuzumachen, als sich Müller im Laufduell an der rechten Außenlinie behaupten konnte, sein Querpass Leo Rieger erreichte, doch dessen Abschluss am Pfosten vorbeiging.

Beim 4:0-Sieg des TSV hat U15-Trainer Markus Leister nichts zu kritisieren

In Minute 62 fiel schließlich das Tor zum 4:0-Endstand durch den fleißigen Fromann, als er clever den gegnerischen Keeper anlief, unter Druck setzte und dessen Fehlpass ins leere Tor einschob. Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Ein toller Auftritt der ganzen Truppe, die mit konsequentem Anlaufen und aggressivem Pressing dem Gegner aus Memmingen kaum Luft zum Atmen ließ. Wir hatten das Spiel immer im Griff und was mich besonders für die Truppe freut, ist das ‚zu null‘. Wir haben nichts zugelassen und auch in der Höhe völlig verdient gewonnen.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Stenzenberger; Bachmann, Wagner, Maurer (ab 66. Bely), Rieger, Randi, Rolev, Temizel (ab 63. Stüber), Ott (ab 58. Rothbauer), Fromann (ab 63. Reicherzer), Müller (ab 66. Reichert); Pugel (ETW).