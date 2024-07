Nördlinger U18 qualifiziert sich für Deutsche 3x3-Meisterschaften

Beim 3x3-Qualifikationsturnier in Nürnberg gelingt den Nachwuchsbasketballern des TSV Nördlingen eine faustdicke Überraschung: Sie setzen sich gegen Teams mit NBBL-Spielern und Teams der Landeskader durch und spielen Ende August in Essen um den Deutschen Meistertitel.

Am Sonntag, 21. Juli, wurde in Nürnberg ein Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften im 3x3-Basketball ausgetragen. Neben der Mannschaft aus Nördlingen fanden unter anderem zwei Auswahlmannschaften aus Bayern, jeweils eine aus Baden-Württemberg und Thüringen sowie mehrere Jugendnationalspieler den Weg in die Frankenmetropole. In der Kategorie U18 waren zwölf Mannschaften in drei Vierergruppen am Start, die beiden Gruppenersten kamen weiter sowie die beiden besten Gruppendritten.

3x3-Basketball: Nördlinger U18 kann mit NBBL-Spielern mithalten

Im ersten Spiel traf der Nördlinger Nachwuchs, namentlich Lukas Hahn (Jahrgang 2006), Thomas Hirsch (2007), Felix Stoll (2007) und Sander Geinitz (2008), auf die Mannschaft Better Ballers aus Nürnberg. Die Rieser starteten stark und ließen von Anfang an keine Zweifel aufkommen, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Mit 21:6 wurde die Entscheidung bereits vor Ablauf der Spielzeit herbeigeführt.

Das Team Showbizz gGmbH, bestehend aus NBBL-Spielern verschiedener bayerischer Mannschaften, war im nächsten Spiel schon von einem anderen Kaliber. In einer äußerst engen Partie mussten sich die Schwaben knapp mit 18:20 geschlagen geben. Schon vor dem abschließenden Gruppenspiel stand aufgrund der weiteren Ergebnisse jedoch fest, dass die Vertretung des TSV Nördlingen als Gruppenzweiter ins Viertelfinale kommen würde. Die knappe 16:21-Niederlage gegen die Auswahl der Oberpfalz war somit bedeutungslos.

Im Viertelfinale wartete dann die NBBL-Vertretung der Niners Chemnitz. Die Nördlinger starteten hellwach und erarbeiteten sich einen Vorsprung, den sie bis zum Ende des Spiels nicht mehr hergaben. Mit einem 21:17-Sieg zogen sie in die Runde der besten vier Teams ein. Vom Spielverlauf ähnlich sollte es dann auch im Halbfinale laufen. Die Gegner hier waren die Lokalmatadoren der Tornados Nürnberg, die ebenso mit viel NBBL-Erfahrung ausgestattet waren. Zudem hatten sie einen waschechten Jugendnationalspieler in ihren Reihen. Mit viel Kampfgeist und starker Defense konnte aber selbst der 2,09 Meter große Center in Schach gehalten werden und ein knapper, aber verdienter 21:18-Sieg gefeiert werden.

Deutsche Meisterschaft mit Nördlinger Beteiligung wird Ende August live übertragen

Der Thüringer Landeskader sollte dann im Finale der letzte Prüfstein sein. Ähnlich wie in den vorherigen Spielen waren die Rieser von Anfang an fokussiert, spielten eine starke Defense und setzten offensive Akzente. Den Nördlingern gelang es zur Mitte der Spielzeit, einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten. Dieser wurde leidenschaftlich und mit mannschaftlicher Geschlossenheit bis zum Schluss verteidigt, und so war die Überraschung perfekt, als die Underdogs aus dem kleinen Nördlingen die spielstarke Konkurrenz hinter sich ließen.

Am 23. und 24. August darf die Nördlinger 3x3-Mannschaft nun in Essen um die Deutsche Meisterschaft spielen. Mitten im Stadtzentrum der Ruhrmetropole wird eine Arena aufgebaut und ein Livestream wird die Möglichkeit bieten, die jungen Nördlinger an PC oder Tablet zu unterstützen und mitzufiebern. (AZ)