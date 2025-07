Läuferin Rupp startet erstmals für Deutschland

In Mannheim hat die 31. Bauhaus Junioren-Gala, ein internationales Leichtathletikmeeting für junge und aufstrebende Nachwuchstalente, stattgefunden. Mit dabei war in diesem Jahr auf Einladung des Deutschen Leichtathletikverbandes auch die für die LG Donau-Ries startende Nördlinger Leichtathletin Katharina Rupp in der 4x400-Meter-DLV-Staffel und damit erstmalig im Nationaltrikot.

Am Sonntag und somit am zweiten Tag der Junioren-Gala ging es bei hochsommerlichen Temperaturen für die Nationalstaffeln zur Sache. Im Wettstreit mit internationaler Konkurrenz wurde es bei der weiblichen U20-4x400-Meter-Staffel spannend, denn die DLV-Staffel mit Katharina Rupp konnte hier um den Sieg mitmischen und war dem Triumph ganz nahe. Katharina Rupp, die vom Deutschen Nachwuchstrainer an Position eins gesetzt wurde, hatte die Aufgabe, möglichst als erste den Staffelstab an ihre Teamkollegin an Position zwei, Luna Fischer vom VfL Eintracht Hannover, zu übergeben.

400-Meter-Läuferin Katharina Rupp aus Nördlingen meistert Auftritt bravourös

Die Nördlingerin ging wie gewohnt das Rennen schnell, aber kontrolliert an und konnte den Abstand zur vor ihr laufenden Britin nach 200 Metern bereits verkürzen. In der Kurve und insbesondere auf den letzten 100 Metern entschied Rupp das Rennen dann für sich und übergab mit großem Vorsprung wie geplant als Erste an Luna Fischer. Auch diese bot der Konkurrenz Paroli und wechselte in Führung liegend auf Ida Schröder vom Hamburger SV, die wiederum die letzte Läuferin, Jana Becker (Königsteiner LV), als Führende auf die 400-Meter-Runde schickte.

Auf der Zielgerade zog allerdings die britische Schlussläuferin Stephanie Okoro vorbei und sicherte ihrer Mannschaft in 3:35,85 Minuten hauchdünn den Sieg, nur neun Hundertstel vor dem deutschen Team, das den Lauf mit der Saisonbestleistung von 3:35,94 Minuten beendete. Die Teams aus Irland und Belgien belegten die Plätze drei (3:40,31 Minuten) und vier (3:41,97 Minuten). (AZ)