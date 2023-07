Alle Infos zum Oettinger Triathlon 2023

Zum 35. Mal findet am 6. August der Triathlon in Oettingen statt. Interessierte können demnächst die Strecke besichtigen.

Der Oettinger Triathlon findet auch in diesem Jahr wieder am ersten Sonntag im August statt. Nachdem der Triathlon auch in Zeiten der Pandemie mit entsprechendem Hygienekonzept ausgetragen wurde, steht nun schon die 35. Auflage an, sodass der Oettinger Triathlon zu den ältesten Triathlons in Deutschland zählt. Insgesamt wurden 250 Startplätze vergeben. Diese teilen sich auf in 231 Einzelstarter und 19 Staffeln.

Beim Oettinger Sprint müssen die Athletinnen und Athleten 500 Meter schwimmen, 25 Kilometer auf dem Rad (Einzelzeitfahren) zurücklegen und abschließend fünf Kilometer laufen.

Die Auftaktdisziplin, das Schwimmen, findet wie gewohnt im Oettinger-Fluss-Freibad statt. Nach dem Wechsel wartet auf die Triathleten und Triathletinnen die Radstrecke, die zunächst vom Flussfreibad nach Lehmingen führt. Von dort geht es über Lohe nach Erlbach und nach Hausen zum Wendepunkt. Anschließend fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Niederhofen auf demselben Weg zurück ins Wörnitzbad.

Triathlon in Oettingen am 6. August 2023

Damit die Sicherheit der Sportler während des Wettkampfes gewährleistet ist, werden die Staatsstraße 2221 von Oettingen nach Wassertrüdingen und die Kreisstraße DON4 in Richtung Hausen sowie die Verbindungsstraße nach Niederhofen-Erlbach in Teilabschnitten kurzzeitig gesperrt. Zudem wird im Bereich des Freibades der Verkehr auf der B466 im Bereich des Freibades umgeleitet.

Um allen Interessierten eine optimale Vorbereitung zu ermöglichen, bietet der TSV Oettingen in diesem Jahr wieder eine Streckenbesichtigung an. Los geht diese am Samstag, 29. Juli, um 10 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz an der B466 gegenüber dem Hintereingang des Oettinger Freibades.

Der Lauf findet auf einem flachen Rundkurs im Wörnitzbad statt. Dabei werden insgesamt drei Runden im Bereich der Wörnitzinsel gelaufen. Das Ziel befindet sich im Wörnitzbad. Weitere Informationen zum Oettinger Triathlon gibt es online unter www.triathlon-oettingen.de. (AZ)