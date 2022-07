Das Starterfeld des 34. Oettinger Triathlons ist voll

Die Oettinger Triathlon am 7. August ist mit 250 Teilnehmern ausgebucht. Die Organisatoren weißen im Vorfeld auf Straßensperrungen hin.

Der Oettinger Triathlon findet am ersten Sonntag im August statt. Dieses Jahr fallt er auf den letzten möglichen Tag, den 7. August. Nachdem der Triathlon auch in Zeiten der Pandemie ausgetragen wurde, steht nun schon die 34. Auflage an.

Wahrend in den vergangenen beiden Jahren das Teilnehmerfeld auf 150 Starterinnen und Starter reduziert werden musste, sind nun wieder 250 Startplätze vorhanden. Mit 239 Teilnehmern hat sich die Mehrheit für einen Einzelstart entschieden. Nachdem auch elf Staffeln gemeldet sind, ist der Oettinger Triathlon bereits jetzt bis ausgebucht.

Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer

Beim Oettinger Sprint müssen die Athletinnen und Athleten 500 Meter schwimmen, circa 25 Kilometer auf dem Rad (Einzelzeitfahren) zurücklegen und abschließend fünf Kilometer laufen. Damit die Sicherheit der Sportler während des Wettkampfes gewährleistet ist, sind die Staatsstraße 2221 von Oettingen nach Wassertrüdingen und die Kreisstraße DON 4 Richtung Hausen sowie die Verbindungsstraße nach Niederhofen-Erlbach in Teilabschnitten kurzzeitig gesperrt. Zudem wird im Bereich des Freibades voraussichtlich der Verkehr auf der B466 im Bereich des Freibades umgeleitet. Der Lauf findet, wie bereits vor der Pandemie, auf einem flachen Rundkurs im Wornitzbad statt. Das Ziel befindet sich im Wornitzbad.

Weitere Informationengibt es unter www.triathlon-oettingen.de

