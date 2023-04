Ein Tag im Zeichen von Gesundheit, Freude und Inklusion in Oettingen

In Oettingen findet am 23. April der erste Spiel-, Sport-, Gesundheitstag statt. Von 11 bis 17 Uhr gibt es in der Innenstadt ein breit gefächertes Angebot.

Zahlreiche Akteure mit vielfältigen Angeboten erwarten die Besucherinnen und Besucher beim ersten Spiel-, Sport-, Gesundheitstag an verschiedenen Schauplätzen in der Oettinger Innenstadt. Zahlreiche Aktionen, Vorträge, Infostände, Mitmachangebote sowie ein Bühnenprogramm sollen die Gäste am Sonntag, 23. April, von 11 bis 17 Uhr informieren, unterhalten und zur Bewegung verleiten.

Eröffnet wird dieser Tag durch Bürgermeister Thomas Heydecker am Marktplatz, dort startet danach ein reichhaltiges Programm zum Zuschauen: von der Showtanzgruppe über sportliche Vorführungen des TSV bis hin zum Abschluss durch die A-E-G Schulband. Ab 12 Uhr legt der DJ auf, es darf getanzt werden, denn auch beim Zumba geht es ums Mitmachen. Die Montessori-Schule veranstaltet eine kleine Sportolympiade und in bzw. vor der Sporthalle der Grund- und Mittelschule gibt es viele sportliche Angebote der Schule und von Diakoneo sowie von TSV und AOK. Von Boccia über Tischtennis bis zu Torwandschießen, Reaktionsspiel und vielem mehr ist sicher für jeden etwas dabei.

Ernährung, Bewegung und Inklusion beim Oettinger Gesundheitstag

Im Hofgarten kann man sich im Bogenschießen probieren. Der Waldkindergarten erwartet große und kleine Besucher am Schlossplatz mit Barfußpfad, Roßfeldprodukten sowie Kaffee und Kuchen. Direkt daneben in St. Jakob geht es um Entspannung und das seelische Wohl. In der Schloßstraße steht die ganzheitliche Gesundheit im Mittelpunkt, Vorträge zum Wohl von Zwei- und Vierbeinern, Vitamin- D-Bestimmung, Beweglichkeitscheck und vieles mehr finden Besucher bei "Ganz gesund" und Penem. Das Angebot des Arbeitskreises Nachhaltigkeit führt mit einem Ernährungsquiz für Erwachsene und einer Spielstraße für Kinder bis zum Marktplatz.

Ein großer Schwerpunkt ist im Bereich des evangelischen Gemeindehauses vorgesehen. Der offene Treff organisiert ein Soccerturnier, es gibt einen Rollstuhlparcours und Bewegungsangebote von Diakoneo. Interessant bis unterhaltsam wird es an den sechs Ständen verschiedener Institutionen zu Themen wie Gesundheit, Pflege, Ausbildung in Pflegeberufen bis hin zum Kreuzworträtsel. Vorträge zu den Themen Schlafmedizin, Notfallerkennung usw. finden im Saal statt.

Arbeitskreis hat sich den Gedanken zu dem Aktionstag gemacht

Auch gesunde Ernährung steht auf dem Programm, mit Salat- und Suppenbowl von Martina Wagner und Spezialitäten des Lieblingsgriechen am Marktplatz, gesundem Frühstück und Pausenbrot in der Montessori-Schule, gesunden Aufstrichen aus fair gehandelten Zutaten vor der Sporthalle der GMS, Buchweizen-Crêpes am evangelischen Gemeindehaus oder Vollwertgebäck im Café Ratsch.

Die Idee zu diesem Event entstand in Vorbereitung auf den im Juni bevorstehenden Besuch der kambodschanischen Mannschaft, die im Anschluss zu den Special Olympics nach Berlin weiterreisen wird. Ein Arbeitskreis mit Vertretern von Diakoneo, der Schulen, der Kirchen, der Gesundheitsregion Plus, des Landratsamts und des TSV Oettingen haben Ideen gesammelt und gestalten diesen Tag im Sinne von Gesundheit, Freude und Inklusion. Das komplette Programm sowie ein Übersichtsplan sind im Internet im Veranstaltungskalender der Stadt Oettingen zu sehen. Für (fast) alle Angebote wird eine Regenwetteralternative angeboten. (AZ)