Oettingen schwimmt, radelt und läuft beim 34. Oettinger Triathlon

Der 34. Oettinger Triathlon findet am kommenden Sonntag, 7. August, statt. Das Teilnehmerfeld ist gut besetzt und verspricht eine spannende Sportveranstaltung in der Wörnitzstadt.

Bereits zum 34. Mal fällt am Sonntag, 7. August, der Startschuss für den beliebten Oettinger Triathlon. Das Starterfeld ist dabei bunt gemischt. Unter den 239 Teilnehmern im Einzelwettbewerb sind neben ambitionierten Amateuren auch Hobbysportler, für die das Ankommen im Ziel im Vordergrund steht. Auch bei den elf Staffeln ist das Teilnehmerfeld breit aufgestellt. Neben Firmen-, Familien- und Gaudi-Staffeln sind auch Teams mit Leistungssportlern in den jeweiligen Disziplinen am Start.

Schon lange vor dem offiziellen Anmeldeschluss waren alle 250 Startplätze vergeben, sodass am Veranstaltungstag auch keine Nachmeldungen mehr möglich sein werden. Der Startschuss für die erste Gruppe, der auch die meisten schnellen Triathletinnen und Triathleten angehören, fällt um 9 Uhr. Alle acht Minuten geht es dann für eine weitere Startgruppe in die Wörnitz, bis schließlich um 9:24 Uhr die vierte und letzte Gruppe, in der auch alle Staffeln sind, ins Rennen startet.

500 Meter im Wasser, 25 Kilometer auf dem Rad, fünf Kilometer zu Fuß

Los geht es mit dem 500 Meter langen Schwimmen im Wörnitzbad. Dabei wird zunächst gegen die Strömung zu einer Wendeboje geschwommen, bevor es schließlich in die Wechselzone geht, wo schon die Räder bereit stehen. Nach dem Wechsel wartet auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die circa 25 Kilometer lange Radstrecke. Sie führt zunächst vom Flussfreibad nach Lehmingen. Von dort geht es über Lohe nach Erlbach und nach Hausen zum Wendepunkt. Anschließend fährt das Teilnehmerfeld über Niederhofen auf dem gleichen Weg zurück ins Wörnitzbad. Damit die Sicherheit der Sportler während des Wettkampfes gewährleistet ist, sind die Staatsstraße 2221 von Oettingen nach Wassertrüdingen und die Kreisstraße DON 4 Richtung Hausen sowie die Verbindungsstraße nach Niederhofen-Erlbach in Teilabschnitten kurzzeitig gesperrt. Zudem wird im Bereich des Freibades voraussichtlich der Verkehr auf der B 466 im Bereich des Freibades umgeleitet.

Der abschließende Fünf-Kilometer-Lauf findet auf einer dreimal zu durchlaufenden, flachen Runde statt, bei der die Läuferinnen und Läufer zuschauerfreundlich jeweils durch das Oettinger Bad-Gelände laufen, sodass man die Starter ideal anfeuern kann. In der letzten Runde darf schließlich ins Ziel eingebogen werden.

Sieger wird gegen 11 Uhr erwartet

Nachdem in diesem Jahr auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer keinerlei Einschränkungen bestehen, dürfte sich das Zuschauen auch lohnen. Mit dem Eintreffen des Siegers ist um circa 11 Uhr zu rechnen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch diesmal der für Oettingen startende Timo Schmitz als Erster einläuft. Allerdings ist auch Luis Rühl vom TSV Harburg sicher schnell unterwegs. Der Drittplatzierte des Wemdinger Märchenwald-Triathlons ist vor allem auf kurzen Strecken nicht zu unterschätzen. Wer sonst noch für den Sieg in Frage kommt, lasst sich dagegen schwer voraussagen. Auch das Damen-Rennen wird sich spannend, weil in Abwesenheit der Vorjahressiegerin die Karten neu gemischt werden. Mit Lea Schmitz vom TSV Oettingen und Theresa Griesbach vom LaCarrera TriTeam Rothsee stehen jedenfalls sehr schnelle Damen in den Startlöchern.

