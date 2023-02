Turnierspaß mit der Rundumbande in Oettingen

Plus Acht Jugend-Fußballturniere werden beim 4. Oettinger Hallencup in Oettingen ausgetragen. Teams aus dem Donau-Ries und dem benachbarten Franken nehmen teil.

In der Oettinger Dreifachturnhalle hat der vierte Oettinger Hallencup stattgefunden, organisiert von der Fußballjugend des TSV Oettingen und der JFG Riesrand Nord Oettingen. Dabei gab es spannende Spiele bei insgesamt acht verschiedenen Turnieren zu sehen, wie gewohnt mit Rundumbande.