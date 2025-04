Oettinger Frauen holen Derbysieg gegen Wechingen/Alerheim

In der Frauenfußball-Kreisliga gewann der TSV Oettingen das Derby gegen die (SG) SV Wechingen/SG Alerheim II mit 2:0. Anna Rusch brachte die Gastgeberinnen in der 23. Minute in Führung. Mit ihrem siebten Saisontor, einem Strafstoß, gelang Rebecca Schneck in der 54. Minute der Endstand. Der SV Wörnitzstein-Berg II trat zum Spiel bei der (SG) SC Biberbach/SV Erlingen/FC Osterbuch nicht an, die Partie wurde bereits mit 2:0 für die Spielgemeinschaft als gewonnen gewertet.

Der FSV Reimlingen trat gegen den SV Ehingen Ortlfingen an, die erste große Chance hatte Lisa Kremer für die Heimelf, die allerdings vorbeischoss. Direkt im Gegenzug erzielte Angelina Cartaggine die Gästeführung (12. Minute). Nach der Halbzeit hatte man die auffälligste Gästespielerin Miriam Müller besser im Griff und Ehingen-Ortlfingen hatte keine nennenswerte Chance mehr. Theresa Stengl sorgte in der 51. Minute für den überfälligen Ausgleich. Nach toller Vorarbeit von Stengl musste Kremer nur noch einschieben (61.). Danach versäumte es der FSV, den Sack zuzumachen: Nina Klingler sehenswerte Direktabnahme einer Stengl-Flanke ging übers Tor, Stengl vergab einige Möglichkeiten und Jutta Kühn schoß eine Hereingabe von Stengl an die Latte. Letztendlich blieb es beim verdienten Reimlinger Heimsieg. Außerdem spielten: VfB Oberndorf - FC Unterbechingen 3:0. (jais/AZ)