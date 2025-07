Dreimal unentschieden, einmal Sieg für den TC Oettingen

Zufriedenstellend ist die Tennis-Saison für die Mannschaften des TC Oettingen zu Ende gegangen, am letzten Wochenende war keine Niederlage zu beklagen.

Die U18 konnte die Punktrunde mit einem 3:3 gegen den TC Donauwörth abschließen. In den Einzeln überzeugten Tobias Vitkovsky (6:2/6:3) und Simon Vitkovsky (6:4/6:4), während Simon Käser und Clemens Kraus gegen höherklassige Gegner das Nachsehen hatten. In den Doppeln spielten die Brüder Vitkovsky ein äußerst spannendes Match, das sie erfolgreich im Match-Tiebreak abschlossen (6:1/6:7/10:7). Käser/Kraus gaben das Spiel mit 3:6/1:6 ab. Damit beenden die Oettinger die Saison angesichts des stark besetzten Teilnehmerfelds im unteren Tabellendrittel.

Tennis beim TC Oettingen: Damen und Herren II beschließen Saison mit Remis

Die Damen kamen gegen die SpVgg Deiningen nicht über ein 3:3 hinaus (siehe Bericht der SpVgg Deiningen). So stehen die Oettinger Damen am Saisonende auf dem dritten Tabellenplatz. Die Herren II schlossen ebenfalls mit einem 3:3 gegen den SV Wechingen ab. Herbert Wilhelm (6:3/6:4) und Elias Bee (4:6/6:4/10:5) erspielten die beiden Einzelpunkte gegen Johann beziehungsweise Werner Dürrwanger, während Clemens Kraus gegen Uwe Greiner nur drei Spiele machen konnte. Johannes Fleckenstein musste sich mit einem 3:6/3:6 seinem Kontrahenten Bernd Hertle geschlagen geben.

Ebenso ausgewogen ging es in den Doppeln weiter. Wilhelm/Bee setzten ihre Siegesserie gegen J. Dürrwanger/Hertle fort (6:2/6:2), Kraus/Fleckenstein konnten das Spiel gegen Greiner/W. Dürrwanger mit 3:6/4:6 nicht für sich entscheiden. Für die Oettinger Herren II ist damit der mittlere Tabellenplatz gesichert.

Oettingens Tennis-Herren I siegen klar gegen Nördlingen III

Die Herren I konnten sich auswärts beim TC Rot-Weiß Nördlingen III mit 6:3 behaupten. Benjamin Vitkovsky unterlag Leon Lechner an Position eins mit 4:6/3:6. Tobias Vitkovsky überließ Thomas Schmidt lediglich zwei Spiele, sein Bruder Simon gab nur ein Spiel an Klaus Christian ab. Raphael Wessel hatte im Match-Tiebreak gegen Ricardo Lehmann mit 4:6/6:2/7:10 das Nachsehen und auch Martin Langenbucher musste das Match mit einem knappen 6:7/5:7 an Andreas Götz abgeben. Christian Förch hingegen ließ Thomas Eber keine Chance.

Mit Blick auf den 3:3-Gleichstand stellten die Oettinger die Doppel klug auf. B. Vitkovsky/Wessel machten gegen Lechner/Lehmann mit 6:1/6:1 klar Schiff, T. Vitkovsky/Langenbucher gewannen ungefährdet gegen Schmidt/Christian ebenso wie S. Vitkovsky/Förch gegen Eric Sohst/Eber. Damit stehen die Oettinger Herren auf dem fünften Tabellenplatz, doch stehen noch die Ergebnisse einer Partie am kommenden Wochenende aus. (AZ)