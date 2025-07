Sieben Oettinger Triathleten mischen in Leutershausen vorne mit

Der Leutershausener Sprinttriathlon (0,5 Kilometer Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) hat eine jahrzehntelange Tradition und hat in diesem Jahr zum 34. Mal stattgefunden. Von Anfang an sind auch Oettinger Athletinnen und Athleten regelmäßig Bestandteil der Veranstaltung, heuer waren es sieben Sportler, die sich auf den Weg in den Landkreis Ansbach machten. Dass nicht mehr Rieser an der Startlinie standen, war der Tatsache geschuldet, dass das Rennen sehr früh ausgebucht war.

Nach der Hitzewelle in der Vorwoche herrschten auch am Wettkampftag noch Temperaturen um die 30 Grad Celsius und die Altmühl, die als Schwimmstrecke diente, war mit 22,5 Grad warm genug, um ohne Neoprenanzug ins Wasser zu steigen. Sieger bei den Männern wurde der Ochsenfurter Christian Dürr, der exakt eine Stunde unterwegs war, vor Tobias Keilwerth aus Herrieden und dem jungen Andreas Schmidt aus Uffenheim.

Oettinger Triathleten Krischdat und Lutz erwischen schwachen Start im Wasser

Das Schwimmen verlief für die Oettinger Marco Krischdat und Markus Lutz nicht nach Wunsch, bei der anfänglichen Prügelei im schmalen Fluss kamen beide völlig aus dem Rhythmus und erreichten deutlich verspätet die Wechselzone. Wolf Otto und Martin Eichberger hingegen zeigten überraschend sehr gute Schwimmleistungen, für Simone Lechner und den Staffelschwimmer Matthias Böhm verlief die Auftaktdisziplin nach Plan. Auf dem Rad zündete Marco Krischdat bei deutlich spürbarem Wind den Turbo und fuhr bis auf Rang vier nach vorne. Beim abschließenden Lauf musste er jedoch drei Konkurrenten vorbeiziehen lassen und belegte in der Endabrechnung einen sehr guten siebten Platz in 1:04:38 Stunden.

Markus Lutz hingegen kam weder beim Radfahren noch beim Laufen so richtig in die Gänge und beendete den Wettbewerb in 1:08:01 Stunden auf dem 13. Rang. Martin Eichberger erwischte auch beim Radeln und Laufen einen sehr guten Tag und wurde 18. in 1:10:09 Stunden, damit gewann er auch seine Altersklasse. Wolf Otto fuhr ebenfalls eine starke Radzeit, musste jedoch beim abschließenden Lauf etwas Federn lassen. Am Ende wurde er in 1:12:01 Stunden trotzdem guter 24.

Simone Lechner TSV Oettingen holt Platz drei bei den Frauen

Simone Lechner schwamm, radelte und lief während des ganzen Rennens fast gleichauf mit der Herriederin Katrin Schuller, am Ende hatte sie nach 1:15:18 Stunden die etwas größeren Reserven und konnte sich mit wenigen Sekunden Vorsprung den dritten Gesamtplatz sichern. Hier siegte Viktoria Rupp aus Bad Mergentheim vor der Leutershauserin Marlene Bauer. Beim Staffelrennen übernahm Saphira Böhm den virtuellen Staffelstab von ihrem Ehemann Matthias an vierter Stelle liegend. Sie fiel beim Radfahren zwar um einige Plätze zurück, der Läufer Manuel Döhler kämpfte sich und seine Staffel jedoch wieder auf den siebten Platz nach vorne. (AZ)