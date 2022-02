Para-Leichtathletik

vor 32 Min.

Viermal Gold für die SG Handicap Nördlingen

Plus Integrativer Sportverein aus Nördlingen mit einem Trio bei der Internationalen Deutschen Hallenmeistermeisterschaft erfolgreich. Jeder Starter steht mindestens einmal auf dem Treppchen.

Von Verena Leiminger

In Erfurt wurden die Internationalen Deutschen Hallenmeisterschaften in der Para-Leichtathletik mit Winterwurf des Deutschen Behindertensportverbandes ausgetragen. Auch für drei Sportler vom Integrativen Sportverein SG-Handicap Nördlingen, die von den Coaches Andreas und Gudrun Eder betreut wurden, bedeutete dies eine Wettkampfteilnahme nach langer coronabedingter Pause. Die über 100 Athletinnen und Athleten, die in der Erfurter Hartwig-Gauder-Halle an den Start gingen, mussten einen gültigen Impfnachweis und einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen sowie ein strenges Hygienekonzept vor Ort zur Sicherheit aller Teilnehmenden einhalten.

