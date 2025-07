Rieser Radler fährt von Flensburg nach Garmisch – und das auf Zeit

Einmal mit dem Fahrrad der Länge nach durch ganz Deutschland fahren: für passionierte Radler ein Traum. Wer die Zeit hat, kann so ein paar schöne Wochen verbringen, das Land neu entdecken. Der aus Deiningen stammende Patrick Wolf ist es anders angegangen und hat beim „Race Across Germany“ (RAG) teilgenommen, einem Radrennen von Flensburg nach Garmisch. In 76 Stunden und zwei Minuten ist der 36-Jährige von Nord nach Süd geradelt – eine abenteuerliche Tour, bei der er mittendrin schon fast aufgegeben hätte.

